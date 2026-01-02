HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     
Espectáculos

La Uchulú celebra su cumpleaños y sorprende a sus seguidores con su edad: "También quiero estar así"

La tiktoker Uchulú sorprendió a sus seguidores por su apariencia tras la celebración de su cumpleaños que compartió en redes sociales.

La Uchulú cumplió 25 años. Foto: composición LR/Instagram
La Uchulú cumplió 25 años. Foto: composición LR/Instagram

La tiktoker peruana La Uchulú celebró su cumpleaños número 25 y sorprendió a sus seguidores al revelar su edad a través de varios videos publicados en sus redes sociales. En las imágenes, la influencer aparece rodeada de globos, compartiendo con entusiasmo este nuevo año de vida que rápidamente generó reacciones entre sus fanáticos.

“Ámame en estos 25 años”, escribió la creadora de contenido y se animó a bailar el tema 'Si quieres mi amor' de la cantante pucallpina Nataly Díaz, mientras que en otra historia bromeó con la frase: “Ya soy una señora”, despertando curiosos comentarios y mensajes de felicitación.

La 'Uchulú' revela que tiene novio y presume anillo junto a él: 'Vamos a cumplir 6 meses juntos'

Seguidores de Uchulú sorprendidos con su edad tras celebración de su cumpleaños

Tras la publicación de los videos por su cumpleaños, los seguidores de La Uchulú reaccionaron, destacando lo bien que luce a sus 25 años recién cumplidos. Comentarios como “Yo también quiero estar así”, “Regia a los 25 años” y “Ella es toda una señorita”. Incluso, una seguidora comparó el aspecto de la tiktoker con el de una artista internacional al señalar: “Siempre he pensado que se parece mucho a Paty Cantú”.

Cabe recordar que La Uchulú se ha sometido a diversas cirugías estéticas y procedimientos médicos a lo largo de los años. Entre ellos se encuentran su reasignación de sexo, una lipoescultura, luxación de costillas y, recientemente, un trasplante de cabello, cambios que han sido compartidos abiertamente con su comunidad digital.

Mensaje de La Uchulú. Foto: Instagram

Mensaje de La Uchulú. Foto: Instagram

Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: 'Dijo que sí'

La Uchulú revela su deseo de operarse la voz en Colombia

Por otro lado, la influencer y empresaria reveló durante una transmisión en vivo en TikTok su intención de someterse a una operación de cuerdas vocales en Colombia. Según explicó, el procedimiento tiene un costo aproximado de 9.300 dólares, sin incluir pasajes ni estadía.

Durante la transmisión realizada en 2025, La Uchulú detalló que la inversión total para su operación de voz ascendería a aproximadamente S/47.000. “Así que tengo que ahorrar unos S/37.000 para la operación y ponle S/10.000 más para los pasajes y también para la estadía por una semana en Colombia”, confesó.

