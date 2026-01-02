Sam Smith eligió el Amazonas para pasar Año Nuevo 2026 y fue grabado en las calles de Cusco

El cantante británico Sam Smith sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó el Año Nuevo 2026 en el Amazonas, según compartió en su cuenta personal de Instagram, donde publicó varias fotografías del lugar acompañadas de un emotivo mensaje. Horas después, el artista fue visto recorriendo las calles de Cusco, lo que generó gran sorpresa entre turistas y residentes de la ciudad imperial, quienes no esperaban encontrarse con una estrella internacional en pleno centro histórico.

“Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas”, escribió el ganador de múltiples premios Grammy en sus redes sociales, sin precisar el punto exacto de la selva donde se encontraba. Sin embargo, en la sección de comentarios, varios usuarios aseguraron que el destino elegido por el artista habría sido el Perú.

Tras compartir sus imágenes desde la Amazonía, Sam Smith arribó a Cusco para pasar unos días de descanso. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales diversos videos y fotografías que lo muestran paseando por distintas zonas del centro histórico de la ciudad imperial.

En uno de los registros que se viralizó, se observa al cantante británico de 33 años posando para una fotografía junto a un niño que se le acercó mientras caminaba por las calles cusqueñas. En el video, Sam Smith le indica que se tomaría una foto solo con él. Posteriormente, se le vio continuando su recorrido acompañado por personal de seguridad.

Cabe recordar que Sam Smith mantiene un vínculo cercano con el Perú. En marzo de 2024, el artista estuvo en Lima para ofrecer un concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional como parte de su gira 'Gloria: The Blackout'. El espectáculo, realizado el 20 de marzo, reunió a miles de asistentes que disfrutaron de un repertorio.

Con una trayectoria consolidada a nivel mundial, Sam Smith ha ganado múltiples premios Grammy y un premio Oscar, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música contemporánea con temas como 'I'm Not The Only One' y 'Unholy'.