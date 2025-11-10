La influencer Etza Alanis Reátegui Wong, conocida popularmente como La Uchulú, sorprendió a sus seguidores al revelar sus próximos planes estéticos. Tras someterse recientemente a un trasplante de cabello, la actriz cómica confesó que ahora planea viajar a Colombia para realizarse una operación de feminización de voz.

La creadora de contenido reveló en una transmisión de TikTok que la operación de cuerdas vocales está valorizado en 9.300 dólares, sin contar pasajes ni estadía. La influencer explicó que planea permanecer una semana en el país cafetero para completar todo el proceso, desde la operación hasta la última revisión médica.

La Uchulú revela cuánto dinero invertirá en su operación de voz en Colombia

Durante su transmisión en vivo, La Uchulú detalló que invertirá en su operación S/47.000, aproximadamente para su operación de voz en el país cafetero. “Así que tengo que ahorrar unos S/37.000 para la operación y ponle S/10.000 más para los pasajes y también para la estadía por una semana en Colombia, (desde) el día de la operación hasta el final de la operación, que es la última revisión una semana después”, confesó.

La influencer de 24 años continúa compartiendo abiertamente con sus seguidores cada etapa de su proceso estético a través de sus redes sociales. Tras haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastía) en Tailandia a finales de 2024, La Uchulú suma a su historial procedimientos como una lipo-transferencia, luxación de costilla y condrolaringoplastia, intervención que reduce el tamaño de la llamada 'manzana de Adán'.

La Uchulú comparte detalles de su recuperación tras someterse a un implante capilar

En sus redes sociales, la actriz cómica comentó cómo avanza su recuperación tras su trasplante capilar realizado en la parte frontal de su cabeza. A cinco días de la operación, afirmó sentirse satisfecha con los resultados y destacó que el procedimiento no fue doloroso.

“Ustedes pueden observar que ya me está creciendo cabello en la zona intervenida. Aunque todavía estoy un poco inflamada, los resultados son 10 de 10”, expresó. La influencer compartió un video sobre cómo avanza el proceso y señaló que su recuperación ha sido favorable.