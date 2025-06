'La Uchulú' comparte fotos del resultado de sus cirugías estéticas en redes sociales: "Me transformé"

'La Uchulú' reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia y lo hizo de manera impactante. A través de su cuenta de Instagram, la popular youtuber compartió una serie de fotografías en bikini donde dejó ver los resultados de sus recientes intervenciones estéticas. La influencer no dudó en expresar su satisfacción con el resultado, acompañando su publicación con una frase que resume su experiencia: “No nací, pero me transformé”.

Las cirugías incluyeron procedimientos como lipo-transferencia, luxación de costilla y condrolaringoplastia, esta última con el objetivo de reducir la prominencia de su manzana de Adán. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de admiración, elogios y apoyo por el nuevo aspecto físico de la artista.

'La Uchulú' sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram el resultado de las cirugías estéticas a las que se sometió recientemente. Luciendo un bikini, la influencer mostró con orgullo su nueva figura y acompañó las imágenes con un mensaje contundente: “No nací, pero me transformé”. Su publicación no tardó en viralizarse, generando una ola de reacciones en redes sociales por el impactante cambio físico que ahora luce con total seguridad.

'La Uchulú' causó revuelo entre sus fans al mostrar su renovada silueta, generando una oleada de comentarios positivos en Instagram. La mayoría de sus seguidores aplaudieron su valentía y la felicitaron por los resultados obtenidos. Frases como “¡Wow! ¡Cuerpazo!”, “Estás divina” y “Quedaste impecable mi reina” se multiplicaron en los comentarios, evidenciando el respaldo que ha recibido por su decisión.

'La Uchulú' y sus motivaciones detrás de la transformación

'La Uchulú' no dudó en contar las razones que la llevaron a someterse a estas intervenciones. A través de sus historias, confesó que una de sus mayores inseguridades era la pronunciación de su manzana de Adán, lo cual afectaba directamente su autoestima. “Cada vez que me tomaba fotos o sonreía, se me pronunciaba y eso no me gustaba”, explicó, revelando así la raíz emocional de su decisión.

Además, la influencer manifestó sentirse más cómoda con su figura, admitiendo que antes se veía “cuadradísima”. Ahora, en sus propias palabras, se ve “espectacular” y se muestra más segura que nunca. Esta experiencia no solo ha marcado un cambio físico en su vida, sino que ha fortalecido su seguridad personal y su conexión con su comunidad digital.