La llegada de un nuevo año se caracteriza por reflexionar sobre todo lo vivido durante doce meses. La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, también decidió despedir el año con una sentida publicación que escenificó su proceso de duelo y resiliencia tras la trágica partida del vocalista de Armonía 10, quien fue asesinado el 16 de marzo de 2025.

Las imágenes compartidas generaron una inmediata reacción entre seguidores y colegas del fallecido artista, quienes expresaron mensajes de solidaridad y apoyo y lo que ha significado para el público y su familia la perdida de Paul Flores, mejor conocido como 'EL ruso'.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

Viuda de Paul Flores despide el año con emotivo mensaje

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí, y todavía duele, todos los días”, escribió Carolina Jaramillo.

En otro momento de su mensaje, la viuda del popular 'Ruso', agradeció el sostén emocional que encontró en su familia y en quienes la acompañaron durante el año. “Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron y por Dios, que nunca me soltó la mano”, expresó.

PUEDES VER: Músico de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Fans reaccionan a mensaje de viuda de Paul Flores

Tras el sentido mensaje, seguidores y diversas personalidades artísticas le dejaron muestras de apoyo con comentarios como: “Te abrazo, corazoncito. Tienes un ángel maravilloso que cuidará de ustedes siempre. Que tengas un 2026 increíble”, “No tenemos duda de que fue el esposo que todas merecemos, y cuánto debe doler aún no tenerlo aquí”, y “En el cielo tienes unos angelitos hermosos que te cuidan”.

Como se recuerda, Paul Flores fue un cantante, compositor y productor musical, reconocido por ser uno de los vocalistas de Armonía 10. Su fallecimiento, el 16 de marzo de 2025, ocurrió tras un concierto en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando la orquesta fue interceptada por sicarios mientras se dirigía a una segunda presentación. Durante el ataque, una bala impactó en la espalda de Flores, quien finalmente perdió la vida tras ser trasladado a un hospital.