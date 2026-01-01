HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Espectáculos

Viuda de Paul Flores despide el 2025 con un emotivo mensaje: “Perdí al amor de mi vida y todavía duele”

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, despidió el 2025 con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que expresó el profundo dolor que aún siente por la pérdida del vocalista de Armonía 10.

Viuda de Paul Flores Foto: Composición LR
Viuda de Paul Flores Foto: Composición LR

La llegada de un nuevo año se caracteriza por reflexionar sobre todo lo vivido durante doce meses. La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, también decidió despedir el año con una sentida publicación que escenificó su proceso de duelo y resiliencia tras la trágica partida del vocalista de Armonía 10, quien fue asesinado el 16 de marzo de 2025.

Las imágenes compartidas generaron una inmediata reacción entre seguidores y colegas del fallecido artista, quienes expresaron mensajes de solidaridad y apoyo y lo que ha significado para el público y su familia la perdida de Paul Flores, mejor conocido como 'EL ruso'.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

lr.pe

Viuda de Paul Flores despide el año con emotivo mensaje

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí, y todavía duele, todos los días”, escribió Carolina Jaramillo.

En otro momento de su mensaje, la viuda del popular 'Ruso', agradeció el sostén emocional que encontró en su familia y en quienes la acompañaron durante el año. “Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron y por Dios, que nunca me soltó la mano”, expresó.

PUEDES VER: Músico de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

lr.pe

Fans reaccionan a mensaje de viuda de Paul Flores

Tras el sentido mensaje, seguidores y diversas personalidades artísticas le dejaron muestras de apoyo con comentarios como: “Te abrazo, corazoncito. Tienes un ángel maravilloso que cuidará de ustedes siempre. Que tengas un 2026 increíble”, “No tenemos duda de que fue el esposo que todas merecemos, y cuánto debe doler aún no tenerlo aquí”, y “En el cielo tienes unos angelitos hermosos que te cuidan”.

Como se recuerda, Paul Flores fue un cantante, compositor y productor musical, reconocido por ser uno de los vocalistas de Armonía 10. Su fallecimiento, el 16 de marzo de 2025, ocurrió tras un concierto en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando la orquesta fue interceptada por sicarios mientras se dirigía a una segunda presentación. Durante el ataque, una bala impactó en la espalda de Flores, quien finalmente perdió la vida tras ser trasladado a un hospital.

Notas relacionadas
Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

LEER MÁS
65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

LEER MÁS
Imitador de ‘El Ruso’ llegó a ‘Yo soy’ y conmovió con un fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Imitador de ‘El Ruso’ llegó a ‘Yo soy’ y conmovió con un fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

LEER MÁS
Christian Domínguez anuncia el fin de su programa 'Todo se filtra' y dedica conmovedoras palabras a Karla Tarazona: “Sin ti todo sería difícil”

Christian Domínguez anuncia el fin de su programa 'Todo se filtra' y dedica conmovedoras palabras a Karla Tarazona: “Sin ti todo sería difícil”

LEER MÁS
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Espectáculos

Rossy War creó una de sus canciones más conocidas tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con otras mujeres: "Me puse a escribir"

Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan: “La voz romántica”

Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo: "Siempre contesto sarcásticamente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025