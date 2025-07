La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

La ‘Uchulú’ reaccionó con ironía y burla a los rumores de embarazo que circulaban en diversas páginas de Facebook. La actriz cómica tomó el asunto con buen humor y decidió hablar sobre el tema a su manera a través de sus historias de Instagram, luego de recibir múltiples preguntas de sus seguidores

"En las noticias parece que estás embarazada, ¿es cierto, Uchulú?", consultó un despistado usuario. Lejos de evitar la pregunta o incomodarse, la influencer trans respondió con su característico sentido del humor: “Y yo creyendo que estaba empachada y resulta que ya voy 3 meses de embarazo...", escribió.

La ‘Uchulú’ comparte foto de su ‘pancita’ y desata revuelo en redes

Páginas de humor y falsas en Facebook difundieron noticias sobre un embarazo de La ‘Uchulu’, lo que generó un aluvión de reacciones, en donde muchos creyeron que hasta era verdad. “Último minuto. La destacada cantante Uchulú confirma su embarazo de tres meses y su madre es la más emocionada”, decía una de esas publicaciones.

Frente a ello, respondió con ironía: “Oficialmente embarazada”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía en la que se le ve con una falsa pancita, simulando un embarazo real.

Publicación de humor de La 'Uchulú'. Foto: Instagram.

Lejos de parar ahí, continuó burlándose de los rumores y pidió a sus seguidores que la ayudarán a escoger el nombre de su supuesto bebé. “Posibles nombres para el bebé por sex0, parfavar", escribió.

¿La ‘Uchulú’ postulará al Miss Perú 2026?

Durante una entrevista con Ric La Torre en el programa ‘La noche habla’, La 'Uchulú’ fue consultada sobre la posibilidad de postular al Miss Perú 2026. Fiel a su estilo, respondió entre risas: “No, la verdad no me animo todavía, pero yo lo haría solamente para fregar al público”.

Sin embargo, cuando Ric le planteó el escenario más en serio, con Jessica Newton de por medio, su respuesta cambió por completo. “Yo sí lo hago, Jessica, yo sí lo hago, de verdad. Te hago publicidad a lo grande. Los haters van a hacer viral. Yo sé”, dijo con total seguridad.

Tilsa Lozano, presente en el set, no dudó en mostrarle su apoyo, y La 'Uchulú' cerró el momento con una de sus frases llenas de humor: “Ah, yo también me tengo fe. Eso es bárbaro que hasta yo me tengo fe porque mido 1.58 y ellas son jirafonas”.