La ‘Uchulú’ revela que tiene novio y presume anillo junto a él: “Vamos a cumplir 6 meses juntos”

La ‘Uchulú’ es una de las influencers que más interactúa con sus seguidores en redes sociales. Por ello, no dudó en realizar la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde respondió toda clase de interrogantes.

Allí sorprendió a muchos al confesar que tiene pareja y hasta reveló el tiempo que lleva con él “Vamos a cumplir 6 meses juntos”, escribió la actriz cómica.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la imagen que compartió: sus manos entrelazadas con las de su novio, mostrando sus anillos, dando a entender que mantienen un romance serio y discreto. La influencer evitó revelar la identidad, edad o rostro de su pareja.

La 'Uchulú' revelando que está con pareja. Foto: Instagram.

La ‘Uchulú’ confiesa que fue agredida por su expareja

En otra de las preguntas que sus seguidores le hicieron a la ‘Uchulú’, de 24 años, fue consultada sobre si alguna vez había sufrido violencia por parte de un novio. La creadora de contenido confesó que sí y recordó aquella dura experiencia que, según dijo, la ayudó a no permitir agresiones en la actualidad.

“Cuando tenía 18 años tuve una pareja que me agredió hasta el punto de lesionarme la muñeca. Por meses no pude tener muy buena movilidad de mi mano debido al incidente. Hoy en día, al primer acto de agresión, me retiro. Antes de que eso se convierta en una guerra contra quien muere primero”, relató la humorista natural de la selva.

La ‘Uchulú’ presume su nueva figura tras reducirse la ‘manzana de Adán’ y costillas

En mayo de este año, La ‘Uchulú’ volvió a pasar por el quirófano luego de someterse a una vaginoplastia (reasignación de sexo) en Tailandia. En esta ocasión, la influencer decidió reducirse la ‘manzana de Adán’ y las costillas. Y tras varios meses de recuperación, presumió su renovada figura en redes sociales, lo que generó las felicitaciones y críticas entre los usuarios.

Sin embargo, Etza Wong Reátegui, nombre real de ‘La Uchulú’, confirmó que esas no fueron sus únicas intervenciones y reveló en ese entonces que planea un nuevo retoque estético: una operación de cambio de voz. Para ello, aseguró que viajaría a Colombia, según contó en el mes de mayo.