Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta señala que fue extorsionado durante tres años tras sufrir atentado

Tras el atentado que dejó dos músicos heridos, Carlos Miguel denunció públicamente la extorsión que sufría y llamó a las autoridades a actuar.



Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta señala que fue extorsionado durante tres años.
Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta señala que fue extorsionado durante tres años.

El líder de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, detalló a los medios que desde hace tres años enfrenta constantes amenazas que buscan coaccionar su labor musical. Aseguró que nunca presentó denuncia formal por temor a represalias, pese a la gravedad de la situación.

Tras el ataque ocurrido en Carabayllo, el cantante señaló que los extorsionadores pedían grandes montos de dinero. “Ya recibía amenazas, hace unos tres años, desde que empecé con la orquesta. No denuncié, solo lo comenté en algunas entrevistas, estuve en las marchas. No quiero hablar mucho de eso, es muy delicado, me da miedo tanto por mí, por mi familia y por mis compañeros de trabajo...siempre piden montos exorbitantes, por eso a veces uno trata de solucionar internamente, pero no imaginé lo que ha pasado ahora, es triste”, aseveró el músico.

Atentado en Carabayllo deja músicos heridos

La madrugada del 1 de enero, dos integrantes de la orquesta resultaron lesionados durante un ataque armado en la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, zona La Flor. Ambos recibieron atención inmediata en el hospital Sergio Bernales y permanecen bajo supervisión médica.

Carlos Miguel destacó que, tras este lamentable hecho, cancelarán todas las presentaciones programadas para priorizar la recuperación de los músicos y garantizar su seguridad, además, enfatizó que la situación genera temor y trauma en todo el grupo.

Carlos Miguel hace llamado a autoridades para garantizar seguridad

Carlos expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los artistas en el país y exigió acciones concretas del gobierno y la policía. Señaló que la violencia no puede continuar y que los ataques a agrupaciones musicales deben recibir atención inmediata.

Para mí es un trauma, estoy preocupado, asustado, estoy en las nubes y lo único es que hay que cuidarnos y creo que esto ya se volvió parte de la vida acá en el Perú, espero que el gobierno y la policía tomen cartas en el asunto y se pueda de una vez resolver esto, no puede haber más muertes”, concluyó el líder de Carlos Miguel y Orquesta.

