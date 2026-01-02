Beto Ríos se conmueve hasta las lágrimas al recordar a su amigo de Dennys Quevedo.

Beto Ríos se conmueve hasta las lágrimas al recordar a su amigo de Dennys Quevedo.

La partida de Dennys Quevedo causó un impacto profundo en el ámbito musical, en especial dentro de la cumbia sanjuanera, donde su talento y trayectoria marcaron a varias generaciones. Su ausencia dejó un vacío que aún resulta difícil de asimilar para colegas, seguidores y personas cercanas.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante un concierto en el que Beto Ríos, amigo cercano del artista, lo recordó públicamente. El cantante no logró contener la emoción y rompió en llanto frente al público, escena que rápidamente se difundió en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Beto Ríos llora al recordar a Dennys Quevedo en pleno concierto

Beto Ríos, conocido por su paso por agrupaciones como Son de Ríos, Corazón Sensual y Grupo Kaliente, rindió homenaje a su amigo durante una presentación en vivo. La carga emocional del recuerdo lo superó y las lágrimas evidenciaron el vínculo que ambos compartieron fuera de los escenarios.

El gesto fue interpretado por los asistentes como una muestra sincera de afecto y respeto. Para muchos seguidores, la reacción reflejó el dolor colectivo que persiste tras la pérdida de uno de los referentes del género.

Mensajes de apoyo tras el emotivo homenaje a Dennys Quevedo

Las redes sociales se llenaron de comentarios dirigidos a Beto Ríos luego de difundirse el video del concierto. Usuarios expresaron solidaridad y coincidieron en que la ausencia de Dennys Quevedo aún se siente con fuerza en la escena musical.

“Como no llorar, una tristeza. Si muchos años siguiendo sus conciertos más de 12 años con su música”, “Fuerza maestro tu puedes”, “Fuerza amigo Beto”, “Siempre lo vamos a recordar a Denis Quevedo un buen compositor sus letras. Nos da mucha nostalgia”, fueron algunos de los mensajes publicados en Facebook.

El testimonio del padre de Dennys Quevedo sobre su muerte

Visiblemente afectado, el padre del músico relató cómo ocurrieron los hechos durante la madrugada en la que su hijo sufrió una descompensación inesperada. El episodio se desarrolló con rapidez y generó alarma inmediata en el entorno familiar.

Según explicó, todo sucedió mientras Dennys descansaba junto a su esposa y su madre. El malestar apareció sin señales previas y el cuadro se agravó en cuestión de minutos, sin margen para anticipar la gravedad de la situación.

¿De qué murió Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual?

El progenitor del artista detalló que, cerca de las 12:30 de la madrugada, su hijo se sintió mal y decidió bajar del segundo al primer piso de la vivienda. Durante el descenso por las escaleras, su cuerpo comenzó a fallar de manera repentina.

“Fue una situación tan tempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él había estado descansando, según su esposa y su señora madre. A eso de las 12:30 de la mañana se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso”, relató. De acuerdo con las primeras informaciones, Dennys Quevedo falleció a causa de un paro cardíaco en la ciudad de Piura.