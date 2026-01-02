HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Espectáculos

Fans respaldan a Carlos Miguel y Orquesta por denunciar indiferencia de autoridades tras atentado en Carabayllo que dejó dos músicos heridos

Tras un violento ataque durante un concierto en Carabayllo, seguidores expresan su apoyo a Carlos Miguel y exigen medidas urgentes de seguridad.

Fans respaldan a Carlos Miguel y Orquesta tras denunciar indiferencia de autoridades.

La noche del jueves 1 de enero, un concierto de cumbia en plena vía pública de Carabayllo se vio interrumpido por una balacera que dejó dos músicos heridos. El hecho ocurrió en la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, cuando el público disfrutaba del espectáculo. Inmediatamente, Carlos Miguel y Orquesta emitió un comunicado en el que exigió mayor seguridad para los artistas y la ciudadanía, este gesto fue aplaudido por los internautas.

El mensaje fue ampliamente respaldado por los usuarios, quienes expresaron indignación por la indiferencia de las autoridades frente a la creciente inseguridad. Comentarios en redes manifestaron preocupación por la violencia y solidaridad hacia los heridos, destacando la necesidad de acciones concretas para proteger a músicos y espectadores.

Reacciones de fans e internautas tras el atentado a Carlos Miguel y Orquesta

Usuarios en redes no tardaron en mostrar su apoyo a la agrupación. Mensajes como “Espero que los heridos se recuperen pronto, Dios los bendiga, basta ya de delincuencia”, o “Respaldo total a Carlos Miguel y Orquesta, Dios está contigo”, reflejaron el sentimiento de solidaridad. Además, señalaron que hechos como este evidencian la falta de medidas efectivas por parte del gobierno frente a la inseguridad.

Fans de Carlos Miguel.

Fans de Carlos Miguel y Orquesta lo respaldan tras atentado.

La comunidad también destacó la valentía de la orquesta, que trasladó personalmente a los heridos al hospital Sergio E. Bernales en Collique. La rápida intervención permitió que uno de los músicos, identificado como Carlos Quispe Álvarez, se mantenga estable tras recibir impactos de bala en estómago y cuello, mientras que el otro integrante permanece en estado grave.

Seguridad para músicos: pedido urgente a las autoridades

Carlos Miguel y Orquesta recordó que agrupaciones anteriores, como Armonía 10 y Agua Marina, también sufrieron atentados y extorsiones. La banda enfatizó la necesidad de medidas severas y efectivas para proteger a los artistas, evitar nuevos incidentes y garantizar seguridad durante sus presentaciones.

El hecho vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la protección de músicos en Perú, especialmente ante ataques armados en espacios públicos. Los seguidores de la agrupación, así como la ciudadanía, insisten en que las autoridades deben actuar con rapidez para evitar que la violencia siga afectando eventos culturales y vidas inocentes.

