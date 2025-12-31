La cumbia sanjuanera está de luto tras el fallecimiento de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y La Pluma Dorada. Fotos: Facebook/Quevedo Yadiel | Fotos: Facebook/Quevedo Yadiel

La cumbia sanjuanera está de luto tras el fallecimiento de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y La Pluma Dorada. Fotos: Facebook/Quevedo Yadiel | Fotos: Facebook/Quevedo Yadiel

El sábado 27 de diciembre el medio artístico se paralizó por la repentina muerte de Dennys Quevedo, ícono de la cumbia sanjuanera y director de las agrupaciones Zafiro Sensual y La Pluma Dorada. Aunque el norteño partió a la eternidad, su legado continuará. Por eso, mediante las redes sociales, se dio a conocer que este miércoles 31 de diciembre, se le rendirá un merecido homenaje en Lima.

Zafiro Sensual, una de las agrupaciones sanjuaneras más importantes del Perú, anunció que El Huaralino Internacional será el lugar donde se rendirá un homenaje a Dennys Quevedo, quien habría muerto a los 37 años tras un paro cardíaco.

“Amigos de Lima y todos nuestros seguidores, les invitamos a acompañarnos al gran homenaje a nuestro líder, guía y maestro Dennys Quevedo”, con este mensaje, Zafiro Sensual anunció el evento que realizarán en honor al compositor peruano, conocido como 'La Pluma Dorada' por la fuerza y sensibilidad de sus creaciones musicales.

Conocido como 'La Pluma Dorada', dejó hits memorables y un impacto en la música peruana. Foto: difusión.

“Ahí estaré, no será para una diversión, sino nostalgia al saber que ya no estará presente el líder de la cumbia sanjuanera”, “Dios lo tenga en su gloria, cuánto te estamos extrañando en cada música, es un dolor irreparable”, “Bien, ustedes a seguir adelante, él siempre estará presente en todo momento” y “Descanza en paz, maestro Dennis Quevedo, tus canciones nunca pasarán de moda y ya desde el momento de tu partida hemos empezado a sentir el vacío de un grande de la cumbia sanjuanera romántica”; fueron algunas de las reacciones de los fans.

¿Quién fue Dennys Quevedo y cuál fue su trayectoria?



Dennys Alexander Quevedo Godos, nacido el 22 de febrero de 1988, fue un destacado compositor y director musical originario de Piura, reconocido por su dedicación a la cumbia sanjuanera. Desde temprana edad demostró su habilidad musical, iniciando su carrera artística a los 15 años en agrupaciones como Sociedad Norteña y Deleites Andinos.

En 2011 se integró a Sensual Karicia, bajo la dirección de Francisco 'Panchito' Palacios, y posteriormente formó parte de Corazón Sensual. Más adelante, fundó su propia agrupación, Zafiro Sensual, que logró posicionarse como una de las más importantes del género. Su talento como compositor le valió el apodo de ‘La Pluma Dorada’, y fue autor de éxitos como ‘Vete ya’, ‘Quisiera olvidarme de ti’ y ‘Lágrimas de licor’.

En sus últimos años, lanzó un nuevo proyecto musical llamado Pluma Dorada, con el que continuaba ganándose el cariño del público y dejando huella en la escena musical peruana.