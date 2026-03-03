HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Espectáculos

Diosdado Gaitán Castro defiende la música andina y espera que las nuevas generaciones no la dejen de lado: “La tradición no debe morir”

Diosdado Gaitán Castro se junta con Amanda Portales, Julio Humala, Kiko Revatta y destacados artistas para rendir homenaje a la música andina.


Diosdado Gaitán Castro presenta su tercer concierto ‘Qué viva la tradición’ el 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, promoviendo la música andina y su patrimonio cultural.
Diosdado Gaitán Castro presenta su tercer concierto ‘Qué viva la tradición’ el 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, promoviendo la música andina y su patrimonio cultural. | Foto: difusión

El cantautor y productor Diosdado Gaitán Castro no solo se ha trazado la meta de vivir de lo que más ama: la música, sino también no deja de promover nuestro patrimonio cultural andino a través de cada una de sus presentaciones artísticas. Por ese motivo, se ja juntado con varios colegas para protagonizar un espectáculo que reunirá a destacados cultores del folklore ayacuchano y de otros pueblos de los Andes.

El ayacuchano Diosdado Gaitán Castro, que tiene 38 años de trayectoria, está listo para ofrecer su primer concierto del año titulado ‘Qué viva la tradición’, show que va por su tercera edición, el cual se realizará el sábado 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están dispuestas en la plataforma de Joinnus.

El intérprete de ‘Ay mi cholita’ aseguró que siempre defenderá la música andina y espera que las nuevas generaciones no la dejen de lado. “Nuestra tradición no debe morir, es nuestro patrimonio intangible y debemos preservarlo. Cuidarlo y promoverlo para que las nuevas generaciones aprendan a amarla”, dijo.

PUEDES VER: Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

lr.pe

Diosdado Gaitán Castro y colegas se unen por la música andina

Diosdado Gaitán Castro, considerado uno de los principales difusores de la música andina, no será el único protagonista de la tercera edición de ‘Qué viva la tradición’. Además del intérprete de ‘El Perú nació serrano’, participarán exponentes de la talla de Amanda Portales, Julio Humala Lema, Kiko Revatta y María Jesús Rodríguez, todos con una carrera consolidada en el quehacer compartiendo canciones que evocan la historia del Perú profundo.  

Asimismo, la juventud no está exenta de este concierto, ya que se hará presente Chapimarca, la novel agrupación de Apurimac que toma la posta en el trabajo de difundir la música andina en el programa con canciones de ayer, hoy y siempre.

“Será una noche mágica, de recuerdos, de mucha nostalgia pero también de alegría. Con cada tema viajaremos por cada uno de los rincones de nuestra patria, especialmente de la zona andina, recordando sus festividades, sus añoranzas y costumbres”, indicó Diosdado Gaitán, quien interpretará temas como ‘Coca Quintucha’, ‘Paisana’ y ‘El olvido’, acompañado de su extraordinaria banda.

‘Qué viva la tradición’ contará con el marco musical de la banda El Sol y otros destacados músicos, además de multicolores danzas, juegos de luces e imágenes para dar la atmósfera precisa al programa que dura dos horas. 

Notas relacionadas
Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

LEER MÁS
Diosdado Gaitán Castro asegura que en el folclore se hace menos covers que en la cumbia: “Hay un fuerte valor en la creación”

Diosdado Gaitán Castro asegura que en el folclore se hace menos covers que en la cumbia: “Hay un fuerte valor en la creación”

LEER MÁS
Diosdado Gaitán Castro celebrará su aniversario junto a la Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga

Diosdado Gaitán Castro celebrará su aniversario junto a la Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

LEER MÁS
Hijo de Miguel Trauco fue convocado a la selección peruana de su categoría y su madre lo celebra: "Siempre contigo"

Hijo de Miguel Trauco fue convocado a la selección peruana de su categoría y su madre lo celebra: "Siempre contigo"

LEER MÁS
María Pía Copello hace denuncia tras presunto casino que habría inaugurado con su esposo: "No se dejen engañar"

María Pía Copello hace denuncia tras presunto casino que habría inaugurado con su esposo: "No se dejen engañar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Carnavales en Pucallpa 2026: agua, tradición y alegría en la Amazonía peruana

Espectáculos

Paul Michael, novio de Pamela López, regresa a Combinación de La Habana tras dejar su proyecto de solista: “Vamos por la revancha”

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

María Pía Copello hace denuncia tras presunto casino que habría inaugurado con su esposo: "No se dejen engañar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Corte Suprema revisará pedido de Dina Boluarte para anular denuncia por desactivación de equipo PNP que apoyaba al Eficcop

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025