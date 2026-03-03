Diosdado Gaitán Castro presenta su tercer concierto ‘Qué viva la tradición’ el 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, promoviendo la música andina y su patrimonio cultural. | Foto: difusión

El cantautor y productor Diosdado Gaitán Castro no solo se ha trazado la meta de vivir de lo que más ama: la música, sino también no deja de promover nuestro patrimonio cultural andino a través de cada una de sus presentaciones artísticas. Por ese motivo, se ja juntado con varios colegas para protagonizar un espectáculo que reunirá a destacados cultores del folklore ayacuchano y de otros pueblos de los Andes.

El ayacuchano Diosdado Gaitán Castro, que tiene 38 años de trayectoria, está listo para ofrecer su primer concierto del año titulado ‘Qué viva la tradición’, show que va por su tercera edición, el cual se realizará el sábado 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están dispuestas en la plataforma de Joinnus.

El intérprete de ‘Ay mi cholita’ aseguró que siempre defenderá la música andina y espera que las nuevas generaciones no la dejen de lado. “Nuestra tradición no debe morir, es nuestro patrimonio intangible y debemos preservarlo. Cuidarlo y promoverlo para que las nuevas generaciones aprendan a amarla”, dijo.

Diosdado Gaitán Castro y colegas se unen por la música andina



Diosdado Gaitán Castro, considerado uno de los principales difusores de la música andina, no será el único protagonista de la tercera edición de ‘Qué viva la tradición’. Además del intérprete de ‘El Perú nació serrano’, participarán exponentes de la talla de Amanda Portales, Julio Humala Lema, Kiko Revatta y María Jesús Rodríguez, todos con una carrera consolidada en el quehacer compartiendo canciones que evocan la historia del Perú profundo.

Asimismo, la juventud no está exenta de este concierto, ya que se hará presente Chapimarca, la novel agrupación de Apurimac que toma la posta en el trabajo de difundir la música andina en el programa con canciones de ayer, hoy y siempre.

“Será una noche mágica, de recuerdos, de mucha nostalgia pero también de alegría. Con cada tema viajaremos por cada uno de los rincones de nuestra patria, especialmente de la zona andina, recordando sus festividades, sus añoranzas y costumbres”, indicó Diosdado Gaitán, quien interpretará temas como ‘Coca Quintucha’, ‘Paisana’ y ‘El olvido’, acompañado de su extraordinaria banda.

‘Qué viva la tradición’ contará con el marco musical de la banda El Sol y otros destacados músicos, además de multicolores danzas, juegos de luces e imágenes para dar la atmósfera precisa al programa que dura dos horas.

