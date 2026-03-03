HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Corte Suprema revisará pedido de Dina Boluarte para anular denuncia por desactivación de equipo PNP que apoyaba al Eficcop

La defensa de Boluarte recurrió a la Corte Suprema luego de que un juez supremo rechazara, en junio de 2025, una tutela de derechos con la que buscaba invalidar varias disposiciones fiscales.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú admitió un recurso de apelación presentado por la defensa de la expresidenta Dina Boluarte, para que se revise la decisión que rechazó su solicitud de anular una denuncia constitucional promovida por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

El caso se refiere a la desactivación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

La defensa de Boluarte recurrió a la Corte Suprema luego de que un juez supremo rechazara, en junio de 2025, una tutela de derechos con la que buscaba invalidar varias disposiciones fiscales y actos de investigación vinculados a la pesquisa preliminar.

Para su defensa, dichos actos, incluidas diligencias secretas y declaraciones reservadas, habrían vulnerado derechos fundamentales como el de defensa y el principio de igualdad de armas, además de una supuesta interpretación errónea de normas procesales.

El tribunal supremo consideró que el recurso de apelación cumplía los requisitos formales y ordenó que se programe una audiencia virtual en los próximos días, en la cual las partes, la defensa de Boluarte y representantes del Ministerio Público, presentarán sus argumentos antes de que se emita un fallo definitivo.

La denuncia constitucional se origina en la decisión de desarticular el equipo policial especializado que colaboraba con los fiscales anticorrupción, y en la investigación fiscal se atribuyen a Boluarte presuntos delitos como encubrimiento personal agravado y otros en perjuicio del Estado.

