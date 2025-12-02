Yahaira Plasencia reveló en el programa 'América hoy' el incómodo momento que vivió en el aeropuerto Jorge Chávez tras coincidir inesperadamente con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. La cantante contó que llegó primero al terminal aéreo, pero minutos después los presentes la alertaron de que la 'Foquita' había ingresado al mismo establecimiento.

El encuentro se viralizó luego de que el portal Instarándula difundiera imágenes del preciso instante en que Jefferson Farfán ingresó acompañado de su hijo mayor, mientras Yahaira Plasencia esperaba en la fila. La cantante explicó que ambos se vieron expuestos por las reacciones del público, que comenzó a señalar y gritar los nombres de los dos, a pesar de que la pareja terminó hace años y en malos términos.

TE RECOMENDAMOS SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Yahaira Plasencia detalla cómo fue su encuentro con Farfán en aeropuerto

La intérprete de 'Mueve el toto' reveló que algunas mujeres que se encontraban en el aeropuerto no tardaron en hacer comentarios incómodos al notar la presencia de ambos. “Yahaira, ahí está tu Farfán”, le gritaban a la salsera, según contó en el programa. Aunque ella intentó mantener la calma, la situación la tomó por sorpresa. “Señora, ¿qué pasa?”, les respondió en tono incómodo cuando empezaron a recordarle su pasado con el exfutbolista.

El exfutbolista tampoco se salvó de la exposición. Según relató la cantante, los pasajeros lo identificaron rápidamente y comenzaron también a mencionar su nombre, situación se volvió aún más vergonzosa para ambos. “¡Qué vergüenza!”, agregó entre risas, mientras los conductores Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza reían por la anécdota.

¿Cuán fie la última vez que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán estuvieron juntos?

Fue en 2020, cuando la salsera y el exfutbolista compartieron tiempo junto. Sin embargo, ese mismo año rompieron su relación, luego de que la cantante viajó a Rusia para visitarlo por ocho meses, en medio de la pandemia.

Desde que pusieron fin a su relación, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia no se volvieron a mencionar. Sin embargo, ambos se lanzan algunas indirectas a través de sus redes sociales, como cuando la popular 'Patrona' estrenó su canción 'El exmachito'.