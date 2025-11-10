Ale Venturo brindó declaraciones para un conocido medio local y dejó a todos sorprendidos con su respuesta. La actual pareja de Rodrigo 'Gato' Cubas reveló que mantiene una buena relación con Melissa Paredes, expareja del futbolista, pese a las tensiones del pasado. Presuntamente, Venturo se mostró en contra de que el hijo de Jorge Cuba le comprara de todo a su hija mayor.

La empresaria contó que quedaron atrás los malos entendidos, luego de limar asperezas fruto de una conversación en privado que puso fin a las tensiones mediáticas que Melisa Paredes y Ale Venturo protagonizaron meses atrás, por temas relacionados con la crianza de sus hijas, lo que generó más de una indirecta en redes sociales.

Ale Venturo aseguró que "Están trabajando por el bien de las chicas"

Tras ser abordada por las cámaras de 'América hoy', Ale Venturo aseguró: "Ya se aclararon las cosas y estamos, creo que todos en un buen momento, trabajando por el bien de las chicas y de la familia en general".

Pese a ello, la empresaria reconoció que "nunca falta, en todas las familias, algún conflicto, pero bueno, ya felizmente todo está solucionado, así que estamos todos felices", explicó.

Ale Venturo y Melissa Paredes se encuentra en cumpleaños de hija mayor de Rodrigo Cuba

Para sorpresa de todos, Melisa Paredes y Ale Venturo posaron juntas en una fotografía, acompañadas de sus respectivas parejas, Anthony Aranda y Rodrigo Cuba. La instantánea se realizó durante el cumpleaños número 8 de Mía Cuba, hija de la actriz y el futbolista.

Tanto Melisa Paredes como Rodrigo Cuba compartieron en sus redes sociales un carrete con varias fotografías de la celebración, en las que se observa un ambiente cordial, donde se priorizó la felicidad de Mía.