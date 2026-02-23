El hallazgo del animal tuvo lugar mediante el vehículo remoto ROV SuBastian a una profundidad de 4.500 metros dentro del océano Índico, citado por National Geographic. | Monterey Bay Aquarium

El hallazgo del animal tuvo lugar mediante el vehículo remoto ROV SuBastian a una profundidad de 4.500 metros dentro del océano Índico, citado por National Geographic. | Monterey Bay Aquarium

Un descubrimiento científico reciente desafía la supremacía de la ballena azul como el ser vivo con mayor extensión del planeta. Durante una expedición en 2020, investigadores del Schmidt Ocean Institute y el Museo de Australia Occidental localizaron un sifonóforo de 45 metros en los cañones submarinos australianos. Esta colonia marina gelatinosa sobrepasa por quince metros la talla máxima documentada de los cetáceos más grandes, lo cual redefine los límites biológicos conocidos bajo el mar.

El hallazgo tuvo lugar mediante el vehículo remoto ROV SuBastian a una profundidad de 4.500 metros dentro del océano Índico, citado por National Geographic. Dicha misión permitió el registro de especies inéditas y evidenció el misterio persistente en el abismo acuático. La existencia de este organismo excepcional subraya la relevancia evolutiva del entorno profundo, un espacio vasto que todavía custodia secretos fundamentales para la biología contemporánea.

PUEDES VER: Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

¿Cuál es el animal con el organismo más grande de la Tierra?

Los sifonóforos representan al grupo de cnidarios pelágicos con la longitud más extensa registrada en los océanos del planeta. Si bien la ballena azul (Balaenoptera musculus) ostenta el título del animal más grande por su masa corporal, estos organismos marinos superan de forma considerable su medida longitudinal. Este ser vivo alcanza dimensiones de 40 a 45 metros, cifra que sobrepasa los récords de cualquier cetáceo conocido hasta la fecha.

A diferencia de los vertebrados, esta especie no constituye un individuo multicelular único, sino una colonia de unidades genéticamente idénticas denominadas zooides. Dichos elementos se integran en una estructura coordinada bajo un funcionamiento biológico común. Esta composición fragmentada permite que el espécimen logre un tamaño excepcional y mantenga una vida funcional en aguas profundas mediante la colaboración de sus múltiples partes.

¿Cómo atrae a sus presas?

Este fascinante animal presenta una fisionomía similar a un extenso cordón gelatinoso de estructura sumamente delgada. Dicha colonia funciona como un superorganismo integrado por zooides especializados, los cuales ejecutan tareas determinadas de nutrición, locomoción y recolección de alimento.

Para su sustento, el sifonóforo despliega tentáculos dotados con nematocistos urticantes que conforman una red letal frente a pequeños crustáceos, peces o plancton. Asimismo, ciertas especies emplean bioluminiscencia como señuelo visual, técnica de caza efectiva donde la luz atrae a las víctimas hacia el veneno.

Una especie clave para el mundo

Este hallazgo de organismos extensos como los sifonóforos revela la vasta biodiversidad oculta en las profundidades marinas. Dichas regiones conforman el 95% del hábitat terrestre, aunque permanecen casi desconocidas para la ciencia. Mediante el uso de sumergibles y robots submarinos, los investigadores exploran zonas abisales antes remotas, donde hallan seres que transforman el concepto convencional de identidad biológica.

A nivel ecológico, estas criaturas mantienen el equilibrio de las redes tróficas como depredadores de zooplancton y fauna pelágica. Su estudio subraya la necesidad de conservación ante peligros como la minería submarina, la contaminación y el cambio climático. Proteger estos ecosistemas oceánicos resulta vital, pues su alteración afectaría nichos ambientales que la humanidad apenas empieza a comprender.