Paulo Autuori lazó una dura crítica a sus jugadores luego de perder 1-2 ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura de la Liga 1. El estratega brasileño señaló que los futbolista de Sporting Cristal solo "entraron a la cancha, pero que en ningún momento compitieron" frente a los dirigidos por Roberto Mosquera.

Por otra parte, el entrenador de 69 años adviritió que el fútbol peruano no va a mejorar su nivel si solo se piensa en las campañas de Copa Libertadores.

Autuori y su dura critica a los jugadores de Sporting Cristal

"Nosotros pasamos acá en Huancayo, pero no estuvimos en la cancha en ningún momento. Justicia total la victoria de Sport Huancayo. Fue un partido en el que no merecimos salir con nada que no fuera una derrota. La actitud fue muy floja y mala, quizas estamos pensando en el partido del miércoles (...). Solo entramos en la cancha, no competimos en ningún momento", manifestó al inicio de la conferencia de prensa.

Mientras presentaba sus argumentos, el técnico de Sporting Cristal indicó que, a pesar de contar con un penal que pudo cambiar el marcador, no era justo que su equipo sume puntos ante Sport Huancayo.

"No jugamos, no estuvimos en la cancha. Debemos estar metidos en el partido, dejar de pensar en el pasado o futuro. Íbamos a tener una chance con el penal, pero no mereciamos. Aún hay justicia en el fútbol, no mereciamos y no convertimos el penal (...). De ninguna manera podíamos salir de acá con un resultado que no fuera la derrota", agregó.

Paulo Autuori sobre el nivel del fútbol peruano

Paulo Autuori, que tuvo un recordado paso por la selección peruana, remarcó que los equipos de la Liga 1 no solo pueden pensar enfocarse solo en competiciones internacionales.

"Nosotros no podemos pensar solo en Libertadores. El fútbol peruano no va crecer solamente con equipos que hacen una buena camapaña internacional, eso es circunstancial. Tenemos que mejorar el nivel y hoy día dimos un ejemplo de que se necesita tener un equipo competitivo bajo cualquier circunstancia. Hoy nuestro ejemplo fue negativo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará este miércoles 4 de marzo en la ciudad de Valencia (Venezuela). El compromiso se encuentra pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana).