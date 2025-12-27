Adolfo Chuiman, intérprete de Peter en 'Al fondo hay sitio', se despidió de la serie el 31 de julio de 2024. | Foto: América TV

Adolfo Chuiman, intérprete de Peter en 'Al fondo hay sitio', se despidió de la serie el 31 de julio de 2024. | Foto: América TV

La nueva generación de actores de la televisión peruana fue objeto de una crítica directa de Adolfo Chuiman. El intérprete de 79 años, recordado por sus papeles en las icónicas series 'Mil oficios' y 'Al fondo hay sitio', cuestionó lo que considera una falta de preparación en quienes hoy aparecen en la pantalla chica.

En una entrevista reciente, el artista que dio vida al recordado mayordomo Peter McKay en la serie más vista a nivel nacional recordó sus inicios en el teatro y destacó que esa formación le permitió consolidarse en la comedia televisiva, un camino que, según él, marca la diferencia frente a lo que observa en la actualidad.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Adolfo Chuiman critica a los actores de la televisión peruana

"Me extraña ver que en la televisión no hay un buen nivel de preparación con los actores, no es como antes", manifestó Adolfo Chuiman. El también comediante explicó que su ingreso a este rubro se produjo después de varios años en el teatro, donde inició su carrera como intérprete y adquirió las herramientas necesarias para su trabajo futuro.

"En mis tiempos, yo ingresé a la televisión después de haber pertenecido por varios años al grupo de teatro Histrión. Allí me forjé como actor y pude desenvolverme después en el humor y la comedia en televisión", recordó. En esa línea, Chuiman insistió en que la industria debería elevar sus estándares para obtener resultados más óptimos. "Creo que se debe ser más exigente para buscar y tener un mejor producto", sentenció.

Adolfo Chuiman anunció nuevo proyecto con Efraín Aguilar

En mayo de 2025, Adolfo Chuiman sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto junto a Efraín Aguilar. Aunque evitó dar detalles sobre el título o el formato, confirmó que ya estaba desarrollando la historia con el reconocido productor, responsable de varios éxitos de su carrera como 'Taxista, ra ra', 'Mil oficios', 'Así es la vida', 'Al fondo hay sitio' y 'De vuelta al barrio'.

El anuncio llegó casi diez meses después de su salida de 'Al fondo hay sitio', decisión que tomó para priorizar su salud tras quince años interpretando al entrañable mayordomo Peter. La noticia despertó entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en pantalla, ya sea retomando su papel como el eterno enamorado de Francesca Maldini (Yvonne Fraysinet) o dando vida a un personaje completamente renovado.