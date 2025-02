El reconocido actor Adolfo Chuimán, recordado por su icónico papel de Peter en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al revelar que no ha sido contactado para volver a la serie, tras haber renunciado en 2023. En una reciente entrevista, el artista se refirió a los rumores sobre su posible retorno, así como a la llegada de otros actores que han vuelto al elenco.

Chuimán también confesó que, si bien ha seguido de cerca la nueva temporada de la producción de América TV, por el momento no ha recibido una propuesta formal para reincorporarse. "No me han vuelto a llamar", reveló. Sin embargo, dejó entrever que su regreso a la televisión podría concretarse en otro proyecto distinto a la popular serie.

Adolfo Chuimán deja entrever su salida definitiva de 'Al fondo hay sitio'

Durante una conversación con el diario Trome, Adolfo Chuimán se refirió a la llegada de los actores Sergio Galliani y Karina Calmet a 'Al fondo hay sitio', tras varios años de ausencia. No obstante, el intérprete aseguró que, a diferencia de sus colegas, él no ha sido llamado por la producción para retomar su papel de Peter McKay.

"Yo renuncié el año pasado a la serie y no me han vuelto a llamar. He visto un poco la serie en la nueva temporada, les deseo lo mejor porque los conozco y he trabajado con ellos, pero a quien más extraño es a Yvonne Frayssinet, con quien he trabajado muchísimos años y existe una amistad hasta el día de hoy", declaró el actor.

Asimismo, el artista dejó en claro que actualmente evalúa una oferta para regresar a la televisión, aunque se trata de un proyecto distinto a 'Al fondo hay sitio'. "Lo más probable es que se dé, pero aún no lo puedo comentar", mencionó.

¿Por qué se fue Adolfo Chuimán de 'Al fondo hay sitio'?

En agosto de 2024, el actor ofreció una entrevista para el programa 'Más espectáculos', donde explicó los motivos de su salida de 'Al fondo hay sitio'. Según indicó, su retiro se debió principalmente a la necesidad de descansar y cuidar su salud.

"Necesito un descanso porque también el cuerpo no te da y hay que cuidarlo, así que ahí estamos", comentó. Pese a su alejamiento, Adolfo Chuimán dejó abierta la posibilidad de volver en algún momento a la producción, siempre que se den las condiciones adecuadas. "Mis compañeros me dicen hasta fin de año, después de Fiestas Patrias, un montón de cosas dicen (…) es cuestión ya de que yo decida pues ¿no? Que me sienta mejor", añadió.