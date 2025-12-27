HOYSuscripcion LR Focus

Yaco Eskenazi revela que tuvo pelea con su esposa Natalie Vértiz por un desatinado comentario: "Una insultadera"

El exchico reality Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que un comentario suyo desató la furia de su esposa Natalie Vértiz, quien se mostró indignada cuando él se negó a pagar gastos de sus hijos.

El exchico reality Yaco Eskenazi admitió que tuvo esa respuesta para molestar a Natalie Vértiz, sin imaginar cuál sería su reacción.
El exchico reality Yaco Eskenazi admitió que tuvo esa respuesta para molestar a Natalie Vértiz, sin imaginar cuál sería su reacción.

El conductor y exintegrante de 'Esto es guerra', Yaco Eskenazi, reveló en su podcast 'Yaco y el Loco' un episodio de tensión con su esposa, la modelo y presentadora Natalie Vértiz. Según su relato, el conflicto se originó por un comentario desafortunado que derivó en una discusión dentro de su hogar.

La confesión puso nuevamente en el centro de la atención a una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana. Con franqueza, el exchico reality narró cómo incluso la madre de sus hijos le llegó a dar una tajante opción tras sentirse indignada por sus palabras.

lr.pe

Yaco Eskenazi revela que tuvo una fuerte pelea con su esposa Natalie Vértiz

En su podcast, Yaco reconoció que su comentario desató una discusión con Natalie, quien reaccionó con furia cuando él se negó a asumir gastos de sus hijos. "Mi hijo Leo está en fútbol y Liam está en tenis... A mí no me llega ninguna boleta ni de fútbol ni de tenis; ella estaba pagando las clases. Me dice: 'Yo ya he pagado tanto, tú puedes pagar el mes que viene'. Claramente lo iba a hacer, pero por jod** le dije: '¿Yo por qué si no lo he metido al fútbol?'", compartió.

Aunque admitió que sus palabras solo buscaban fastidiar a su esposa, ella se mostró completamente indignada. "Una insultadera. '¿Qué clase de respuesta es esa?'. Prácticamente me dijo 'ignorante'", relató. Según añadió, la modelo no dudó en responder con firmeza: "Le pago todos los deportes de ambos, paga el de Leo o el de Liam. Tú eliges".

"Me costó más de S/15.000": Yaco revela el fuerte monto que llegó a gastar en un regalo para Natalie

Más allá de esa anécdota, Yaco recordó otros momentos pintorescos de su vida con Natalie, como el haber gastado más de S/15.000 en un regalo durante los primeros años de matrimonio. "Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de S/15.000", relató a su compañero 'Loco' Wargner.

Con el tiempo, sin embargo, descubrió que lo que realmente emocionaba a su esposa eran los gestos sencillos y cargados de afecto. "Incluso tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor, con fotos nuestras", compartió.

