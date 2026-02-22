Presidente Balcázar designa a José Luis Torrico nuevo secretario general del Despacho Presidencial

El Despacho Presidencial tiene nuevo secretario general tras la decisión que tomara el Ejecutivo de designar a José Luis Torrico Huerta en ese puesto, según la resolución publicada en el diario oficial. Con este nombramiento, asume uno de los cargos administrativos más relevantes de Palacio de Gobierno, encargado de coordinar la gestión interna y el soporte técnico de la Presidencia de la República.

Torrico Huerta es abogado y cuenta con experiencia en el sector público. Se desempeñó como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa entre 2020 y 2024, periodo en el que estuvo a cargo del asesoramiento legal de esa cartera.

Su nombre también figura en una resolución vinculada a una solicitud de defensa legal que presentó el 13 de marzo de 2025, tras ser comprendido como testigo en la Carpeta Fiscal n.° 353-2023, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. La investigación está relacionada con la presunta comisión del delito de rebelión atribuida al expresidente Pedro Castillo, en un caso en el que también fue considerado como coautor el exministro de Defensa Emilio Bobbio. De acuerdo con el documento, Torrico solicitó el beneficio al amparo de la Ley N.° 30057 y su reglamento, al precisar que los hechos se suscitaron durante el ejercicio de sus funciones en el Ministerio de Defensa.

A esta designación se sumó la reacción del expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, quien a través de su cuenta oficial en la red social X cuestionó la decisión del Ejecutivo. En su publicación, hizo referencia a los antecedentes administrativos del nuevo secretario general y expresó su postura crítica frente al nombramiento.

"Cuando el @congresoperu sacó del cargo a Jerí, todo el gabinete ministerial cesó en sus funciones. Cayó el gobierno en su integridad. La designación que ha efectuado Balcázar es nula y violatoria del orden constitucional. Balcázar necesita nombrar a un nuevo Pdte. @pcmperu y a todo el gabinete ministerial, para poder gobernar legalmente. Todos sus actos son nulos sin refrendo ministerial", señaló Cateriano.

Con este antecedente, Torrico Huerta asume la Secretaría General del Despacho Presidencial en un contexto político marcado por cambios en el entorno del Ejecutivo, luego de la reciente salida de José Jerí y la posterior asunción de José María Balcázar como jefe de Estado.