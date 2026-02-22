HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso: horario y canal del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura

En Villa El Salvador, CD Moquegua y Deportivo Garcilaso cierran la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El club recién ascendido aún no suma punto alguno.

CD Moquegua y Deportivo Garcilaso jugarán por primera vez entre sí en un partido oficial. Foto: composición/GLR
CD Moquegua y Deportivo Garcilaso jugarán por primera vez entre sí en un partido oficial. Foto: composición/GLR

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso juegan este lunes 23 de febrero, a partir de las 3.00 p. m., por la jornada 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El partido se disputará en el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador, con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet del encuentro, ingresa a la web de La República Deportes.

La primera temporada de la Fuerza del Sur en la máxima categoría del fútbol peruano está siendo más dura de lo que esperaban sus hinchas. En tres partidos jugados, el equipo del sur del país no ha podido sumar punto alguno, una mala racha que buscará terminar ante el Pedacito de Cielo.

PUEDES VER: Kevin Quevedo le responde fuerte a Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: 'Payaso'

lr.pe

CD Moquegua viene de caer goleado 0-4 por Melgar y se ubica como el colero absoluto de la tabla de posiciones. En cambio, Deportivo Garcilaso está motivado tras obtener su primera victoria por 1-0 sobre ADT y espera sumar de a tres en esta visita para escalar algún puesto en la clasificación.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Moquegua y Garcilaso se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿En qué canal ver CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión de este cotejo estará a cargo de L1 Max, canal que se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 39
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

Pronóstico de CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Deportivo Garcilaso se perfila como favorito pese a que jugará de visita.

  • Betsson: gana Moquegua (3,00), empate (2,90), gana Garcilaso (2,52)
  • Betano: gana Moquegua (3,30), empate (3,00), gana Garcilaso (2,57)
  • Bet365: gana Moquegua (3,10), empate (3,00), gana Garcilaso (2,35)
  • 1XBet: gana Moquegua (3,06), empate (3,06), gana Garcilaso (2,38)
  • Coolbet: gana Moquegua (3,00), empate (3,15), gana Garcilaso (2,45)
  • Doradobet: gana Moquegua (3,10), empate (3,20), gana Garcilaso (2,50).

PUEDES VER: Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

lr.pe

Entradas para CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

La venta de entradas para este compromiso está disponible a través de la página web vaope.com. El precio único del boleto es de 25 soles para la tribuna occidente (10 soles para niños).

¿Dónde juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

El escenario de este compromiso será el estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Los moqueguanos juegan en este recinto debido a que la sede en la que habitualmente ejercen como locales, el Estadio 25 de Noviembre, aún no aprueba la inspección de las autoridades para ser utilizado en la Liga 1.

Notas relacionadas
Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

LEER MÁS
Álvaro Barco responde a Paolo Guerrero al asegurar que Universitario ve a Alianza Lima como 'amenaza': "No nos preocupa su equipo"

Álvaro Barco responde a Paolo Guerrero al asegurar que Universitario ve a Alianza Lima como 'amenaza': "No nos preocupa su equipo"

LEER MÁS
Jefferson Cáceres vuelve a Melgar un año después de su venta a Inglaterra por 1,5 millones de dólares

Jefferson Cáceres vuelve a Melgar un año después de su venta a Inglaterra por 1,5 millones de dólares

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los partidos de vuelta

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

López-Chau busca triunfo en primera vuelta y mayoría en el Congreso: “No quiero ser un presidente maniatado”

Deportes

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los partidos de vuelta

Wilder Cartagena se volvió a lesionar en el debut de la MLS 2026: volante tenía una temporada sin jugar

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López-Chau busca triunfo en primera vuelta y mayoría en el Congreso: “No quiero ser un presidente maniatado”

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Esto es lo que pagarás de multa si no votas en las Elecciones Generales Perú 2026: montos según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025