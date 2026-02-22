CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso: horario y canal del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura

CD Moquegua y Deportivo Garcilaso jugarán por primera vez entre sí en un partido oficial. Foto: composición/GLR

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso juegan este lunes 23 de febrero, a partir de las 3.00 p. m., por la jornada 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El partido se disputará en el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador, con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet del encuentro, ingresa a la web de La República Deportes.

La primera temporada de la Fuerza del Sur en la máxima categoría del fútbol peruano está siendo más dura de lo que esperaban sus hinchas. En tres partidos jugados, el equipo del sur del país no ha podido sumar punto alguno, una mala racha que buscará terminar ante el Pedacito de Cielo.

CD Moquegua viene de caer goleado 0-4 por Melgar y se ubica como el colero absoluto de la tabla de posiciones. En cambio, Deportivo Garcilaso está motivado tras obtener su primera victoria por 1-0 sobre ADT y espera sumar de a tres en esta visita para escalar algún puesto en la clasificación.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Moquegua y Garcilaso se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿En qué canal ver CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión de este cotejo estará a cargo de L1 Max, canal que se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Cable Perú: canal 39

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

Pronóstico de CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Deportivo Garcilaso se perfila como favorito pese a que jugará de visita.

Betsson: gana Moquegua (3,00), empate (2,90), gana Garcilaso (2,52)

Betano: gana Moquegua (3,30), empate (3,00), gana Garcilaso (2,57)

Bet365: gana Moquegua (3,10), empate (3,00), gana Garcilaso (2,35)

1XBet: gana Moquegua (3,06), empate (3,06), gana Garcilaso (2,38)

Coolbet: gana Moquegua (3,00), empate (3,15), gana Garcilaso (2,45)

Doradobet: gana Moquegua (3,10), empate (3,20), gana Garcilaso (2,50).

Entradas para CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

La venta de entradas para este compromiso está disponible a través de la página web vaope.com. El precio único del boleto es de 25 soles para la tribuna occidente (10 soles para niños).

¿Dónde juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso?

El escenario de este compromiso será el estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Los moqueguanos juegan en este recinto debido a que la sede en la que habitualmente ejercen como locales, el Estadio 25 de Noviembre, aún no aprueba la inspección de las autoridades para ser utilizado en la Liga 1.