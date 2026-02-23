HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Espectáculos

Cantante peruana Nicole Favre llora al revelar que sacerdote la rechazó en el confesionario por tener novia: “Me dijo que deje de estar con una mujer”

Artista nacional Nicole Favre señala que sacerdote la cuestionó por convivir con su novia y artista decidió confrontarlo por sus palabras. 

Nicole Favre tiene actualmente 28 años y radica en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.
Nicole Favre tiene actualmente 28 años y radica en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.

Nicole Favre es la única cantante peruana que ha logrado firmar con la importante disquera internacional ‘Universal Music México’. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, consolidando una fuerte presencia en redes sociales, donde suma cerca de medio millón de seguidores en TikTok, además de que sus videoclips son vistos por miles de personas en YouTube.

Sin embargo, la artista pop de 28 años generó una ola de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en el que aparece llorando. En las imágenes cuenta que acudió a una iglesia con la intención de confesarse, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Ya en el confesionario, relató al sacerdote que tenía novia y que convivían juntas.  

Según su testimonio, esta revelación provocó la negativa del religioso, quien se rehusó a confesarla al asegurarle que se encontraba “en pecado”. La situación, señaló Nicole Favre, le rompió el corazón. “Me dijo que deje de estar con una mujer”, relató muy afectada, para luego afirmar que decidió enfrentarlo tras sus palabras.  

PUEDES VER: Nicole Favre: 'Talento hay en el Perú, lo que falta es que cada artista no busque copiar'

lr.pe

Nicole Favre enfrentó a sacerdote que se negó a confesarla por tener novia

Nicole Favre relató en su video que se trata de la primera vez que se enamora de una mujer, con quien actualmente convive. Según contó, esa fue la razón por la que fue rechazada en la iglesia, luego de que el sacerdote se negara a confesarla.

“El padre me dijo: ‘Ah, no, estás en pecado, no te puedo confesar’ al escuchar esto, se me rompió el corazón. Tal vez para muchos esto no puede ser importante, pero para mí sí lo es. Que uno se sienta rechazada por la iglesia es muy duro, es lo peor”, mencionó la cantante.

Ante esta situación, la artista decidió confrontar al sacerdote. “Me quedé discutiéndole al padre. Le dije que feo, pero él me respondió que si un hombre y una mujer conviven, es un pecado porque se está saltando un sacramento que es el matrimonio, y encima no te arrepientes”, compartió. Agregó que el padre le pidió que dejara de estar con una mujer, que cambiara su vida y que siguiera solo a Dios.  

“Te hacen sentir horrible, es muy feo que te cierren las puertas de un lugar donde supuestamente estás más cerca de Dios. Yo no le hago daño a nadie”, contó entre lágrimas la intérprete de 'Ella', mientras sostenía su celular.

PUEDES VER: La peruana Nicole Favre sorprende al cantar junto a Moderatto una versión rockera de 'Ser o parecer'

lr.pe

¿Quién es la novia de Nicole Favre?

Nicole Favre se luce constantemente con su pareja Sofía Monroy, con quien comparte viajes, vacaciones y distintos momentos de su día a día a través de las redes sociales. La novia de la artista peruana se desempeña también como cantante y es modelo. En TikTok acumula más de 50 mil seguidores y alrededor de 2 millones de ‘Me gusta’.

Hasta el momento, la artista pop no ha revelado muchos detalles de su prometida; sin embargo, por lo que se aprecia en sus publicaciones, ambas mantienen una relación desde el año pasado.

