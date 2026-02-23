Pablo Villanueva, nombre real de Melcochita, reafirmó su intención de divorciarse de Monserrat Seminario tras casi dos décadas desde que iniciaron su relación, la cual formalizaron legalmente al contraer matrimonio civil en 2017. El humorista contradijo la versión de la piurana y señaló que continuará asumiendo los gastos correspondientes a sus tres hijas menores y no solo a dos de ellas.

En la misma línea, se mostró contrariado porque Monserrat haya expresado que se encuentra decepcionada. "¿Qué le he hecho? Claro que me tengo que divorciar y que ella sea feliz", sentenció. Además, volvió a señalar que su aún esposa no administra correctamente la economía del hogar y descuida gastos importantes.

Melcochita asegura que no descuidará la manutención de sus hijas

En declaraciones para Trome, el comediante y sonero hizo hincapié en que ya realizó el pago correspondiente a la vivienda que Monserrat ocupa junto a sus tres hijas menores, así como los siete meses del colegio de estas. "Yo les doy para las tres y siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas".

Sin embargo, señaló que ya no le dará dinero en efectivo a Monserrat porque "parece que es de la familia de 'Gastón' y que "no pagó siete meses del colegio de mis hijas y eso es algo sagrado", dejando en evidencia, una vez más, que su esposa desconoce cómo administrar la finanzas del hogar.

Melcochita cortó toda comunicación con Monserrat

Ante la consulta de si Monserrat se estaría victimizando, Pablo Villanueva prefirió no abordar ese tema y señaló: "no tengo porqué hablar de ella", y dejó en claro que no hay comunicación con la madre de sus hijas desde que partió al extranjero.

Precisó que, cuando retorne al Perú, dará inicio a los trámites de divorcio junto a su abogado, aproximadamente en abril. "Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos)". Finalmente, indicó que, para su entender, separarse de Monserrat ha aportado beneficios a su vida. "Ella en vez de hacer un mal, me ha hecho un bien", señaló.