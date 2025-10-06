Milett Figueroa y Laura Bozzo suenan fuerte para formar parte de la nueva edición del 'Gran Hermano Argentina 2026'. | Foto: composición LR/TN/IG - Laura Bozzo

Los nombres de Milett Figueroa y Laura Bozzo han cobrado fuerza en los últimos días, luego de que surgiera la posibilidad de que las dos celebridades peruanas participen en la nueva edición de 'Gran hermano Argentina' en 2026. Estos rumores se intensificaron tras revelarse que Telefe se habría contactado con ambas.

El amigo cercano de la popular ‘Milechi’, Gianni Cossío, confirmó que la modelo peruana recibió una llamada de parte de la producción argentina.

El interés de Telefe en incorporar a Millet Figueroa y Laura Bozzo

Según Gianni Cossío, amigo cercano de la modelo peruana, la producción del canal argentino le ofreció a Milett una participación en la nueva edición de 'Gran hermano Argentina 2026', denominada ‘Generación dorada’. Asimismo, en su aparición en el programa 'La noche habla', declaró que la actriz mantiene una presencia muy mediática en Argentina desde 2023, lo que podría acelerar su proceso de selección para el reality.

De acuerdo con la información del especialista en temas de espectáculos, Ric La Torre, aunque aún no se ha confirmado el ofrecimiento por parte de Telefe, los rumores sobre un posible acercamiento contractual entre Milett Figueroa y el canal argentino han aumentado, según fuentes cercanas a la cadena televisiva.

Por otro lado, la presentadora de televisión Laura Bozzo también suena con fuerza para sumarse al elenco de la ‘Generación dorada’ de 'Gran hermano Argentina'. En ese sentido, para darle mayor credibilidad a las recientes filtraciones, Calabró —quien mantiene una estrecha amistad con Santiago del Moro, conductor del programa— aseguró que la producción pretende reunir a ambas figuras mediáticas para garantizar un impacto inmediato en el rating.

La polémica elección a Laura Bozzo

Los rumores sobre la posible presencia de Laura Bozzo en el programa argentino han despertado opiniones divididas entre el público, ya que algunas personas consideran que se trata de una elección arriesgada debido a su historial conflictivo en el mundo del espectáculo.