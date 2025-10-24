Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

La conductora peruana Laura Bozzo confesó en el reality chileno 'El Internado' que le fue infiel a su expareja, el argentino Cristian Zuárez. La también abogada reconoció que su actuar fue producto de los "celos enfermizos" que comenzó a experimentar por ciertos rumores sin fundamento en torno a una supuesta traición de parte de Zuárez. Ello cuando se encontraba bajo arresto en televisión.

"Él estuvo tres años conmigo en el arresto de televisión. Ahí empezó la relación tóxica porque como estaba encerrada, tenía unos celos enfermizos", reveló. Bozzo explicó entonces que dichas inseguridades se desataron cuando su expareja, quien quiso ser productor musical, trajo a la agrupación brasileña Exporto Brasil, y luego surgió el rumor de que él había tenido algo con una de las integrantes.

Laura Bosso confiesa que actuó por celos y le fue infiel a Cristian Zuárez

A pesar de no tener certeza de la presunta infidelidad del cantante argentino de cumbia, Laura sostuvo que motivada por lo celos decidió traicionar su relación "por si acaso". "Llamé a mis hermanos y les dije me traen ahorita al más guapo de todos sus amigos y le puse los cuernos, pero por si acaso", aseguró.

En medio de la conversación, cuando unos de sus compañeros del reality chileno le preguntó si realmente la habían engañado, la conductora de televisión señaló que más adelante comprobó que los rumores no eran ciertos, y Zuárez nunca le había sido infiel con la bailarina brasileña. "No, no me habían engañado", admitió entre risas.

Laura Bozzo le cierra las puertas al amor

Durante la confesión, también aprovechó en indicar que actualmente no piensa en buscar una pareja porque esta enfocada en volver con su popular programa 'Laura en América'. De esa forma, le cerró las puertas al amor por el momento. "No quiero saber nada del amor, más que de mi trabajo, de regresar con mi programa que es la prioridad número uno, y es el amor de mi vida", finalizó .