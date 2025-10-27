Cristian Suárez rompió el silencio tras las explosivas confesiones de Laura Bozzo en el reality chileno 'El internado'. Ocho años después de su separación, la polémica conductora reveló por primera vez que le fue infiel, y el cantante argentino no tardó en responder. No solo confirmó que siempre lo supo, sino que también expuso cómo descubrió el engaño mientras la exconductora peruana cumplía arresto domiciliario.

En conversación con 'América hoy', el músico se mostró sorprendido por el tono con el que su expareja abordó el tema, señalándola de tomar a la ligera un tema que en su momento le afectó emocionalmente.

Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo

'América hoy' se comunicó con Cristian Suárez para saber su versión de los hechos luego de que días atrás, Laura Bozzo confesara que le había sido infiel. Al ser consultado sobre cuándo supo de esta situación, el cantante argentino admitió: "Yo lo descubrí mientras ella estaba en arresto domiciliario".

El músico dejó entrever que Miguel Ferro, exproductor de la mediática peruana, fue posible cómplice del engaño y detalló la escena exacta del momento en que encontró a su entonces pareja con otro. "Él es el que ocasionaba las fiestas. Ahí, en monitor, me mandaban a traer las latas del programa, los betacam que eran los programas que hacíamos en Perú para Telemundo. Aprovechaban que yo no estaba para hacer esas fiestas. Un día volví antes y, cuando vuelvo, encuentro que había velas en las escaleras, música romántica y todo eso. Bajó su seguridad, me golpearon, y en eso veo que Laura estaba con su amante. Salió ella con su amante. Lógicamente no fue una experiencia bonita", declaró.

Laura Bozzo justifica su infidelidad hacia Cristian Suárez

Más allá de la infidelidad, uno de los aspectos que más sorprendieron en 'El internado' sobre las confesiones de Laura Bozzo fue que la conductora aseguró haberle sido infiel a Cristian Suárez debido a un rumor, solo "por si acaso".

Según compartió, durante su arresto domiciliario, el argentino llevó a "sus amigas de Axé Bahía", lo que provocó rumores de un romance con una de ellas. Ante esta situación, y sin comprobar si era cierto, llamó a sus hermanos para que le llevaran al más guapo de todos sus amigos. "Y le puse los cuernos", agregó sin titubeos.