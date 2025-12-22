Guillermo Dávila confiesa que Vasco Madueño lo encaró en su primera conversación por llamarlo ‘accidente’
El cantante venezolano Guillermo Dávila recordó el tenso momento que marcó su primer diálogo con su hijo.
Guillermo Dávila se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para abordar episodios clave de su historia personal. Entre los temas más sensibles destacó el vínculo con su hijo Vasco Madueño, una relación que estuvo marcada durante años por la distancia y la controversia mediática.
Durante el programa conducido por Beto Ortiz, el artista venezolano rememoró la primera conversación que sostuvo con el joven. Aquel encuentro, según relató, estuvo atravesado por una pregunta frontal que lo obligó a explicar una frase que generó dolor y confusión por largo tiempo.
Guillermo Dávila y la polémica frase sobre Vasco Madueño
Dávila reconoció que en el pasado se refirió como un “accidente” a la concepción de Vasco Madueño. Esa declaración surgió tras una visita que realizó al Perú en la década de 1990 y fue replicada durante años por distintos medios.
El cantautor explicó que la expresión aludía a una falla en el método anticonceptivo utilizado aquella noche. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como una descalificación hacia su hijo, situación que, según confesó, le generó una profunda angustia durante mucho tiempo.
El primer encuentro entre Guillermo Dávila y Vasco Madueño
Beto Ortiz le consultó cómo se desarrolló el primer cara a cara con su hijo. El cantante recordó que la cita ocurrió en un restaurante cerrado, sin presencia de terceros, únicamente él y Vasco, en un ambiente cargado de tensión y expectativa.
“Fueron muchas cosas y realmente en un restaurante cerrado él y yo, es más no sabía ni cómo abordar… una de las cosas que él me dijo fue ‘¿es verdad eso?, ¿por qué dijiste que yo era un accidente?’, horrible no”, comentó el artista al rememorar ese instante. Ante esa pregunta directa, Dávila afirmó que intentó explicar la situación con claridad y respeto. “Yo le expliqué de la mejor manera… ya era grandecito”, sostuvo durante el programa, al referirse a la madurez con la que Vasco enfrentó la conversación.