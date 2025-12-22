HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Dávila se conmueve al recordar cómo Vasco Madueño le contó que su madre tenía cáncer: “Se me parte el alma”

El cantante venezolano Guillermo Dávila rememoró uno de los momentos más difíciles junto a su hijo Vasco Madueño.

El artista Guillermo Dávila recordó en ‘El valor de la verdad’ la complicada etapa que atravesó su hijo respecto a la enfermedad de su mamá y destacó que en un principio, no sabía nada sobre la situación de la familia. Vasco fue quien tomó la iniciativa de contactarlo y explicarle la delicada condición de su madre, Jessica Madueño.

“Vasco no me decía… Yo no sabía nada, trataba de ubicarlo, ¿qué habrá pasado, estará molesto conmigo? Y de repente me llama… ya nos habíamos hecho el ADN… y él me empieza a manifestar el malestar que venía comenzando a tener su mamá”, relató Guillermo con voz entrecortada y visiblemente afectado.

Guillermo confiesa que buscó la forma de apoyar a su hijo y a Jessica Madueño

Guillermo resaltó que Vasco buscó distintas maneras de ayudar a su madre y organizar un concierto para recaudar fondos. El cantante confesó que se sintió conmovido y deseó colaborar de manera discreta, evitando que los medios desvirtúen la iniciativa.

“No es que él estaba solo con su mamá, sino que injusta es la vida y yo ahí decía ‘Dios’ su mamá estaba enferma y él me estaba diciendo lo que le pasaba y me dijo que quería hacer un evento para recaudar fondos para ayudarla, se me parte el alma, yo le dijo vamos a ver una de las cosas más fáciles …y bueno total él empieza a intentar hacerlo yo le digo ‘búscate a alguien que conozca un método para auxiliar a tu mami”, señaló Dávila.

Guillermo Dávila revela que fue disfrazado a un concierto de su hijo

El venezolano explicó que su acompañamiento debía mantenerse oculto, para que la prensa no menospreciara el evento organizado por su hijo. Su prioridad fue que Vasco contara con respaldo emocional y logístico durante este desafío familiar.

“Yo digo 'cómo ayudo, ¿yendo?' Creo que sí porque él no puede estar solo y no pueden estar pensando que lo estoy dejando solo…hicimos un intento grandísimo de poder apoyarlo sin decir ‘voy para allá’ porque si yo digo que haré un concierto donde Vasco viene la prensa y vuelven a desmerecer…y lo importante era de que él tenga éxito”, concluyó Guillermo.

