Espectáculos

Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

Durante la emisión de ‘El valor de la verdad’, Guillermo Dávila vivió un momento inolvidable al recibir una pregunta directa de su hijo Vasco Madueño.

Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en 'EVDLV' con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: "El resto de mi vida"
Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

En la cuarta pregunta del programa de ‘El valor de la verdad’ de Guillermo Dávila, Vasco Madueño consultó directamente a su padre: “Hola Beto, hola viejo, ¿papá estás orgulloso de mí?”. La intervención causó una profunda impresión en el cantante venezolano, quien mostró su lado más sensible ante la cámara.

Guillermo respondió con emoción: “Qué se cree este peludo, tú que te crees… yo estoy muy orgulloso y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida”, destacando la admiración y el cariño que siente por su hijo.

Guillermo Dávila reconoce madurez y sensibilidad de Vasco

El artista resaltó la personalidad del joven, describiéndolo como sensible y maduro. Señaló que su intención principal siempre fue generar confianza y cercanía con él.

El orgullo surge porque, al conocerlo, descubrí quién es Vasco. Pude familiarizarme con él... a sufrir esos embates de la prensa, las manipulaciones… Vasco fue manipulado por otros tipos de persona. Cuando lo veo y escucho, sé que me comprende...veo que Vasco es muy parecido, de hecho me habla de la selva, de la naturaleza, me habla de cosas que son muy maduras, muchas jóvenes no tienen esa sensibilidad”, expresó Dávila.

Guillermo revela cómo fue la primera vez que conversó con Vasco Madueño

Guillermo recordó el primer encuentro con Vasco en un restaurante privado, donde el joven le preguntó sobre su nacimiento y por qué lo había llamado “accidente”.

En esa misma línea, el venezolano aclaró la situación con calma y explicó que sus palabras fueron malinterpretadas en el pasado y el joven artista entendió correctamente.

