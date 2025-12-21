HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Dávila revela en 'El valor de la verdad' por qué calificó como un “accidente” el nacimiento de su hijo Vasco Madueño: "Sentía una gran intriga"

Guillermo Dávila explicó en 'El valor de la verdad' el contexto en el que calificó como un “accidente” la concepción de su hijo Vasco Madueño. Probablemente, uno de los episodios más comentados de su vida personal.

Guillermo Dávila se confiesa en 'El valor de la verdad' Foto: Composición LR
Guillermo Dávila sorprendió en su primera participación en 'El valor de la verdad' al reconocer que, en el pasado, calificó como un "accidente" la concepción de su hijo Vasco Madueño, fruto de una visita que realizó al Perú en la década de 1990. El cantautor venezolano explicó el contexto de la frase, que generó polémica durante años en diversos medios de comunicación. Probablemente, uno de los episodios más comentados de su vida personal.

Durante su confesión, Dávila detalló que se refirió específicamente a una falla en el método anticonceptivo que utilizó aquella noche; sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como si hubiera llamado un “accidente” a su hijo, algo que -según dijo - lo hizo vivir “con una angustia” durante varios años. “Yo cuando supe que tenía un hijo no tenía claridad del hecho y sentía una gran intriga; cuando me dieron la noticia, Vasco estaba a punto de nacer”, confesó.

PUEDES VER: Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño: 'No lo podía relacionar conmigo'

lr.pe

Guillermo Dávila brinda detalles del nacimiento de su hijo

Guillermo Dávila brindó detalles pocos conocidos del primer encuentro con su hijo Vasco Madueño, el mismo que estuvo rodeado por un ambiente mediático. El cantautor venezolano explicó que todo se manejaba con rumores, lo que lo obligó a ser muy meticuloso antes de dar ese paso, pues sentía que su vida personal se había convertido en una historia de consumo popular.

Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', señaló que le resultó irónico que, siendo cantante y actor de telenovelas, su propia historia terminara convertida en una especie de telenovela. A lo que Dávila contó que, esa exposición, generó que muchas personas lo juzgaran con ligereza, construyendo una imagen que no correspondía con su realidad.

PUEDES VER: ¿Quién fue Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció? | Espectáculos | La República

lr.pe

Guillermo Dávila y su imagen de seductor

Guillermo Dávila confesó que llegó a ser visto como un “seductor” o un “sinvergüenza” que tenía hijos por todos lados, algo que rechazó categóricamente “Realmente no es así”, afirmó, al indicar que la aparición de Vasco también generó una ola de críticas sobre su vida personal. Además, detalló que pese a todo lo que se decía de él en televisión, intentó acercarse a su hijo, sin embargo, se toó con impedimentos y presión mediática.

Finalmente, el cantautor venezolano admitió que toda esta situación le provocó miedo, pavor y terror, pues sentía que su imagen se transformaba en la de un “Casanova” o incluso en algo peor. Además, relató que, durante sus giras internacionales, al encontrarse con peruanos, temía ser increpado o insultado.

