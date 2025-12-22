HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Dávila detalla breve anécdota que pasó al conocer a Keiko Fujimori: "Te regalaré un cassette"

El cantante contó en 'El valor de verdad' la vez que coincidió con la figura política en los años 90's, y señaló que en un principio no sabía que se trataba de la hija del expresidente. 

Guillermo Dávila contó anécdota con Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Panamericana
Guillermo Dávila contó anécdota con Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Panamericana

Guillermo Dávila fue el reciente invitado de 'El valor de la verdad' donde contó diversos pasajes desconocidos de su vida musical, personal y familiar. Durante la pregunta número 11, el reconocido cantante venezolano narró la ocasión en la cual conoció a la figura política Keiko Fujimori y reveló el generoso gesto que tuvo hacia ella.

De acuerdo con Dávila, a principios de la década de 1990 su entonces pareja, la actriz Denisse Dibós, le presentó a Fujimori durante una reunión en la ciudad de Lima. Sostuvo que compartieron una amigable conversación, pero que al principio no sabía que se trataba de la hija del presidente.

"Me dice (Denisse), 'oye tengo una amiga que está muy triste en este momento, quiero que vengas conmigo y la conozcamos porque está muy triste y no la quiero dejar sola'. (...) Entonces entramos a un sitio y está una muchacha joven con rasgos orientales, la veo y no sabía quién era", contó.

Guillermo Dávila señala que le regaló un cassette a Keiko Fujimori

Según narró Guillermo, Dibós luego le aclaró la identidad de Keiko y tuvo una breve conversación sobre gustos musicales con ella. El exgalán de telenovelas señaló que en su afán por subirle los ánimos decaídos se ofreció a regalarle un cassette de música.

"Veo que tiene un walkman y le digo 'a mí me gusta tal cosa, ¿qué estas oyendo?', y conversamos. (...) Yo lo que quería era subirle los ánimos, no sé ni por qué. Lo que pasa es que en ese momento no la identificaba y después ella me lo dice (Denisse). (...) Hablamos de la música que le gustaba, y entonces le dije 'te voy a regalar un cassette para que lo escuches'", sostuvo.

Asimismo, agregó que Denisse le aconsejó que grabara el cassette para después enviárselo a Keiko, pues consideró que el gesto le agradaría mucho. "Me dice 'grábale el cassette y se lo llevo, a ella le va a encantar'. Le dije '¿tú crees que le guste?', y respondió (Denisse) que estaba muy bonito", acotó.

Guillermo Dávila afirma que no volvió a reunirse con Keiko Fujimori

A pesar del encuentro y el considerado gesto que tuvo con Fujimori, Guillermo Dávila indicó que no volvieron a encontrarse pasados los años. Aseguró que trató una vez, pero debido a su estatus como cantante creyó que no era conveniente la cercanía con una figura de la política.

"Traté de verla cuando vine a 'La voz' (programa de canto), pero las cosas estaban álgidas en ese momento porque ella ya era candidata. Me hubiese gustado, pero es un poco comprometido y piensen que estoy apoyándola", señaló.

Guillermo Dávila se conmueve al recordar cómo Vasco Madueño le contó que su madre tenía cáncer: “Se me parte el alma”

Guillermo Dávila se conmueve al recordar cómo Vasco Madueño le contó que su madre tenía cáncer: “Se me parte el alma”

Guillermo Dávila se retira de 'El valor de la verdad' y se lleva S/ 20.000

Guillermo Dávila se retira de 'El valor de la verdad' y se lleva S/ 20.000

Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

