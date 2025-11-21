HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje: "Volvimos"

Waldir sorprendió al compartir un video junto a Daniela Darcourt en Instagram, esto ha avivado rumores de reconciliación tras su reciente separación, donde desmintieron que haya sido por una tercera persona.

Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje.
Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje. | Foto: Composición LR/Instagram.

Waldir Felipa volvió a encender las redes y a dejar en vilo a sus seguidores luego de compartir un inesperado video al lado de Daniela Darcourt, a pesar de que semanas atrás ambos anunciaron su separación. El bailarín, quien mantiene una sólida base de fans desde su recordada relación con la salsera, generó una ola de rumores al publicar la imagen en su cuenta oficial de Instagram.

Este gesto desató una serie de especulaciones entre los internautas, quienes se preguntan si la expareja ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Por su parte, Darcourt compartió también historias en la misma plataforma, lo que generó aún más atención.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

lr.pe

Waldir Felipa sorprende al mostrarse junto a Daniela Darcourt

Waldir Felipa compartió en su Instagram un video donde aparece Daniela Darcourt interpretando uno de sus éxitos, mientras él, junto a otro bailarín, la acompaña con una vibrante coreografía. La publicación no tardó en desatar una ola de comentarios y curiosidad, pues muchos fans notaron la química y complicidad que aún existe entre ambos artistas.

Sin embargo, lo que realmente puso a todos en modo detectives fue la frase con la que Felipa acompañó el clip: “Volvimos”, junto a un emoji enamorado. El mensaje, inesperado y directo, dejó a sus seguidores boquiabiertos, avivando las especulaciones sobre una posible reconciliación pese a que la separación había sido anunciada por él mismo semanas atrás.

Precisamente, Daniela se sentó en junto a la 'Chola Chabuca', desde donde mencionó el gran aprecio que le tiene a Waldir y que no se arrepiente de haber estado con él. "Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo volvería a elegir cincuenta mil millones de veces más", comentó a finales de octubre.

Notas relacionadas
Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

LEER MÁS
Macla Yamada fue la elegida para caminar al lado de Shakira en su tercera fecha en el Estadio Nacional

Macla Yamada fue la elegida para caminar al lado de Shakira en su tercera fecha en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: “Ha caído en gruesas contradicciones”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: “Ha caído en gruesas contradicciones”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

LEER MÁS
Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

LEER MÁS
Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS
Leslie Shaw arremete contra artistas e influencers que caminaron con Shakira en el Estadio Nacional: “Una debe darse su lugar”

Leslie Shaw arremete contra artistas e influencers que caminaron con Shakira en el Estadio Nacional: “Una debe darse su lugar”

LEER MÁS
El mensaje de Jessica Newton a Karla Bacigalupo tras no quedar en el top 30 de Miss Universo: ''Estoy muy orgullosa de ti''

El mensaje de Jessica Newton a Karla Bacigalupo tras no quedar en el top 30 de Miss Universo: ''Estoy muy orgullosa de ti''

LEER MÁS
Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025