Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje: "Volvimos"

Waldir Felipa volvió a encender las redes y a dejar en vilo a sus seguidores luego de compartir un inesperado video al lado de Daniela Darcourt, a pesar de que semanas atrás ambos anunciaron su separación. El bailarín, quien mantiene una sólida base de fans desde su recordada relación con la salsera, generó una ola de rumores al publicar la imagen en su cuenta oficial de Instagram.

Este gesto desató una serie de especulaciones entre los internautas, quienes se preguntan si la expareja ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Por su parte, Darcourt compartió también historias en la misma plataforma, lo que generó aún más atención.

Waldir Felipa sorprende al mostrarse junto a Daniela Darcourt

Waldir Felipa compartió en su Instagram un video donde aparece Daniela Darcourt interpretando uno de sus éxitos, mientras él, junto a otro bailarín, la acompaña con una vibrante coreografía. La publicación no tardó en desatar una ola de comentarios y curiosidad, pues muchos fans notaron la química y complicidad que aún existe entre ambos artistas.

Sin embargo, lo que realmente puso a todos en modo detectives fue la frase con la que Felipa acompañó el clip: “Volvimos”, junto a un emoji enamorado. El mensaje, inesperado y directo, dejó a sus seguidores boquiabiertos, avivando las especulaciones sobre una posible reconciliación pese a que la separación había sido anunciada por él mismo semanas atrás.

Precisamente, Daniela se sentó en junto a la 'Chola Chabuca', desde donde mencionó el gran aprecio que le tiene a Waldir y que no se arrepiente de haber estado con él. "Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo volvería a elegir cincuenta mil millones de veces más", comentó a finales de octubre.