Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Carlos Darcourt tuvo gestos y actitudes que dieron que hablar tras pronunciarse por la ruptura entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa. Además, reveló lo cómo se llevaba realmente con el bailarín.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa terminaron tras un año juntos. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram
Daniela Darcourt y Waldir Felipa terminaron tras un año juntos. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram

El padre de Daniela Darcourt, Carlos Darcourt, habló por primera vez sobre el final del vínculo sentimental entre su hija y el bailarín Waldir Felipa. La entrevista fue emitida por el programa matutino ‘América hoy’, donde el progenitor de la artista dejó entrever, con gestos y actitudes, que no tenía una relación cercana con el joven coreógrafo, algo que notó la periodista del magazine de América. "Yo no tengo problemas con nadie", respondió.

Tras una serie de preguntas, Carlos reveló cuál fue su verdadera relación con el coreógrafo peruano, además de señalar si sintió que él se portó bien o no con su hija.

PUEDES VER: Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: 'Es una manera de siempre tener contacto'

lr.pe

Carlos Darcourt se pronuncia sobre la separación de su hija y Waldir Felipa

Durante la entrevista, la pregunta “¿Usted se llevaba bien con Waldir?”, generó una reacción inmediata en Carlos Darcourt. “Eh… mira, yo te digo una cosa, yo en temas personales de mi hija, como todo padre, a veces no sirve meterse porque tú sabes que ellos al final toman sus decisiones”.

Estas declaraciones, acompañadas de gestos que no pasaron desapercibidos por los televidentes, reflejaron una posición reservada del progenitor de la cantante. El padre de Daniela Darcourt evitó emitir juicios negativos, pero tampoco ofreció una afirmación directa sobre su aprobación de la relación con Waldir Felipa.

Pese a su tono prudente, Carlos trató de enfatizar su prioridad como padre: el bienestar emocional de la cantante. “Tú sabes que donde yo la veo feliz a mi hija, donde mi hija se sienta bien, nosotros también tenemos que estar contentos”, comentó, dejando entrever que su apoyo incondicional está dirigido a ella y no necesariamente a sus decisiones sentimentales.

PUEDES VER: Daniela Darcourt revela en 'Esta noche' que sigue amando a Waldir Felipa y lo defiende de ataques: 'Jamás me ha faltado el respeto'

lr.pe

¿Cuál era la verdadera relación entre el padre de Daniela Darcourt y Waldir Felipa?

El padre de la reconocida salsera peruana también reveló que, aunque Waldir Felipa fue parte importante en la vida de la artista, el vínculo con su entorno familiar no habría sido tan cercano debido a temas laborales.

Al ser consultado directamente sobre el comportamiento del bailarín con su hija, Carlos Darcourt reveló que era muy constante con su trabajo, algo que el padre de Daniela Darcourt destaca. “Sí, sí, claro. Se dedicaba a lo suyo, ¿no? Lo que es el baile, era preocupado en lo suyo y bueno, es el profesor de danza”, expresó.

