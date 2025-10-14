Bailarían Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

La relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, que durante meses fue objeto de especulación mediática y comentarios en redes sociales, ha llegado a su fin. El bailarín confirmó la ruptura en una entrevista reciente, tras la polémica generada por un video que se volvió viral en las plataformas digitales, en el que se le ve bailando bien pegado junto a otra mujer en una boda.

Felipa, lejos de evadir el tema, optó por enfrentar los rumores con sinceridad, pero lo que más sorprendió fue que confesara que aún tiene sentimientos por la cantante, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos debido a su gira musical junto a Eva Ayllón.

TE RECOMENDAMOS LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt

En conversación con 'América hoy', Waldir Felipa fue directo: "Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién", expresó, dejando entrever que su separación se dio tiempo atrás y que no estuvo motivada por el video viral de su baile junto a otra mujer.

En esa línea, el coreógrafo aseguró que la ruptura con la famosa salsera se dio en buenos términos. "No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto", declaró.

Ex de Daniela Darcourt aclara sobre video viral y afirma que sigue amando a la salsera

Sobre el video viral en el que aparece bailando con otra mujer durante una boda, Waldir Felipa expresó su sorpresa por la repercusión que generó. Según explicó, no solo se trató de una situación completamente normal para él, sino que además ocurrió semanas atrás. "A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace tres semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto. Al menos por mi parte no se va a hablar más", declaró en 'América hoy', manifestando que no considera que haya motivos para la polémica.

Por último, confesó que aún tiene sentimientos por Daniela Darcourt y no descartó regresar con ella en el futuro. "Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado. Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante", sentenció.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Hasta el momento, la salsera no ha emitido ninguna declaración pública sobre la separación. La artista continúa con sus compromisos profesionales, incluyendo presentaciones en el extranjero al lado de la destacada Eva Ayllón.