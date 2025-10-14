HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
Espectáculos

Bailarían Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

Tras la difusión de un video con otra mujer mientras Daniela Darcourt aún está en el extranjero, Waldir Felipa sorprendió al confirmar el fin de su relación y aclarar su postura ante la polémica.

Según Waldir Felipa, su separación de Daniela Darcourt no fue reciente.
Según Waldir Felipa, su separación de Daniela Darcourt no fue reciente. | Foto: composición LR/Instagram

La relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, que durante meses fue objeto de especulación mediática y comentarios en redes sociales, ha llegado a su fin. El bailarín confirmó la ruptura en una entrevista reciente, tras la polémica generada por un video que se volvió viral en las plataformas digitales, en el que se le ve bailando bien pegado junto a otra mujer en una boda.

Felipa, lejos de evadir el tema, optó por enfrentar los rumores con sinceridad, pero lo que más sorprendió fue que confesara que aún tiene sentimientos por la cantante, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos debido a su gira musical junto a Eva Ayllón.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

lr.pe

Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt

En conversación con 'América hoy', Waldir Felipa fue directo: "Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién", expresó, dejando entrever que su separación se dio tiempo atrás y que no estuvo motivada por el video viral de su baile junto a otra mujer.

En esa línea, el coreógrafo aseguró que la ruptura con la famosa salsera se dio en buenos términos. "No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto", declaró.

PUEDES VER: Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en concierto y reconocer que es la 'jefa': "Quien manda aquí"

lr.pe

Ex de Daniela Darcourt aclara sobre video viral y afirma que sigue amando a la salsera

Sobre el video viral en el que aparece bailando con otra mujer durante una boda, Waldir Felipa expresó su sorpresa por la repercusión que generó. Según explicó, no solo se trató de una situación completamente normal para él, sino que además ocurrió semanas atrás. "A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace tres semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto. Al menos por mi parte no se va a hablar más", declaró en 'América hoy', manifestando que no considera que haya motivos para la polémica.

Por último, confesó que aún tiene sentimientos por Daniela Darcourt y no descartó regresar con ella en el futuro. "Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado. Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante", sentenció.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Hasta el momento, la salsera no ha emitido ninguna declaración pública sobre la separación. La artista continúa con sus compromisos profesionales, incluyendo presentaciones en el extranjero al lado de la destacada Eva Ayllón.

Notas relacionadas
Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

LEER MÁS
Cielo Torres cuestiona a Daniela Darcourt tras rechazar colaboración entre salseras y expone otro desaire: "No me pareció"

Cielo Torres cuestiona a Daniela Darcourt tras rechazar colaboración entre salseras y expone otro desaire: "No me pareció"

LEER MÁS
Daniela Darcourt sorprende con cariñoso mensaje para Eva Ayllón y causa revuelo en redes: "Nunca deja de sorprenderme"

Daniela Darcourt sorprende con cariñoso mensaje para Eva Ayllón y causa revuelo en redes: "Nunca deja de sorprenderme"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hugo García e Isabella Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa cómo la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

Hugo García e Isabella Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa cómo la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

LEER MÁS
Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Cadena alemana sorprende al realizar reportaje de Yarita Lizeth sobre su carrera: "Desde el corazón andino"

Cadena alemana sorprende al realizar reportaje de Yarita Lizeth sobre su carrera: "Desde el corazón andino"

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Magaly Medina le dice “no” a propuesta de Marcelo Tinelli: “Tú invita a Gisela nomás, yo paso”

Magaly Medina le dice “no” a propuesta de Marcelo Tinelli: “Tú invita a Gisela nomás, yo paso”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Espectáculos

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa comó la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025