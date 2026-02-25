En la última emisión de Magaly TV, La Firme, se difundieron imágenes en las que se ve a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro, Adrián Villar Chirinos, horas después del atropelló que causó la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, ocurrido la madrugada del último 18 de febrero en el distrito de San Isidro.

En el video se ve a Linares en un parque ubicado en la avenida Jorge Basadre, donde también aparece Rubén Villar, padre de Adrián, principal investigado por el caso. Aquello se registró aproximadamente cuatro horas después de ocurrido el accidente en la avenida Camino Real.

Magaly se pronuncia tras video que muestra a Marisel Linares reunida con su hijastro

Tras presentar el material, Magaly Medina no dudó en referirse a la periodista y cuestionó su accionar, señalando que, desde su punto de vista, Linares era consciente de la gravedad de lo ocurrido desde un primer momento.

“La periodista Marisel Linares sabía desde un primer momento que el hijo de su esposo había asesinado a una persona, que la había dejado sin darle el auxilio humano que cualquier persona da a quien necesita ayuda. […] Sabes lo que se viene a continuación y no hacer nada al respecto es una desidia, una negligencia, sobre todo, que habla de tu calidad de ser humano. Eso es lo que ella va a tener que cargar”, expresó la conductora.

Asimismo, Medina puso énfasis en la reunión del entorno de Villar que captada por unas cámaras de seguridad de la zona después del atropello, donde también se vio a Franchesca Montenegro, influencer y pareja del joven, y su padre.

“Se reunieron en un parque, no solo ellos, sino también con la familia de la enamorada, la influencer Franchesca Montenegro, que tiene marcas que confían en ella y una fama que cuidar, protegiendo a una persona y ella lo sabía”, indicó.

Magaly TV revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

El material difundido el programa de espectáculos muestra a Marisel Linares caminando de un lado a otro en un parque de San Isidro, visiblemente preocupada y tomándose de la cabeza, mientras Adrián Villar permanece en el mismo lugar con actitud calmada. En las imágenes también se aprecia a Rubén Villar, conversando por teléfono.

Asimismo, en el video se observa la presencia de la enamorada de Adrián Villar, la influencer Francesca Montenegro, y de su padre, quienes también se encontraban en el lugar horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.