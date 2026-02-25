HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina critica a Marisel Linares tras video donde se le ve junto a Adrián Villar: “No hacer nada es una negligencia”

La ‘Urraca’ se refirió al accionar de la periodista tras difundirse imágenes donde se le ve junto a Adrián Villar horas después del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Imágenes difundidas por Magaly TV muestran a la periodista junto a Adrián Villar horas después del atropello en San Isidro. Foto: Composición LR
Imágenes difundidas por Magaly TV muestran a la periodista junto a Adrián Villar horas después del atropello en San Isidro. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, se difundieron imágenes en las que se ve a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro, Adrián Villar Chirinos, horas después del atropelló que causó la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, ocurrido la madrugada del último 18 de febrero en el distrito de San Isidro.

En el video se ve a Linares en un parque ubicado en la avenida Jorge Basadre, donde también aparece Rubén Villar, padre de Adrián, principal investigado por el caso. Aquello se registró aproximadamente cuatro horas después de ocurrido el accidente en la avenida Camino Real.

PUEDES VER 'Magaly TV, la firme' revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

lr.pe

Magaly se pronuncia tras video que muestra a Marisel Linares reunida con su hijastro

Tras presentar el material, Magaly Medina no dudó en referirse a la periodista y cuestionó su accionar, señalando que, desde su punto de vista, Linares era consciente de la gravedad de lo ocurrido desde un primer momento.

“La periodista Marisel Linares sabía desde un primer momento que el hijo de su esposo había asesinado a una persona, que la había dejado sin darle el auxilio humano que cualquier persona da a quien necesita ayuda. […] Sabes lo que se viene a continuación y no hacer nada al respecto es una desidia, una negligencia, sobre todo, que habla de tu calidad de ser humano. Eso es lo que ella va a tener que cargar”, expresó la conductora.

PUEDES VER Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

lr.pe

Asimismo, Medina puso énfasis en la reunión del entorno de Villar que captada por unas cámaras de seguridad de la zona después del atropello, donde también se vio a Franchesca Montenegro, influencer y pareja del joven, y su padre.

“Se reunieron en un parque, no solo ellos, sino también con la familia de la enamorada, la influencer Franchesca Montenegro, que tiene marcas que confían en ella y una fama que cuidar, protegiendo a una persona y ella lo sabía”, indicó.

Magaly TV revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

El material difundido el programa de espectáculos muestra a Marisel Linares caminando de un lado a otro en un parque de San Isidro, visiblemente preocupada y tomándose de la cabeza, mientras Adrián Villar permanece en el mismo lugar con actitud calmada. En las imágenes también se aprecia a Rubén Villar, conversando por teléfono.

Asimismo, en el video se observa la presencia de la enamorada de Adrián Villar, la influencer Francesca Montenegro, y de su padre, quienes también se encontraban en el lugar horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

Notas relacionadas
Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

LEER MÁS
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: esta es la diferencia de edad entre ambos

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: esta es la diferencia de edad entre ambos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Magaly TV, la firme' revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

'Magaly TV, la firme' revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Madre de tiktoker Valentino denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo de “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Madre de tiktoker Valentino denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo de “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

LEER MÁS
Madre de Valentino rompe en llanto al defender a su hijo por presunta agresión a joven y arremete: "Es fácil acusar"

Madre de Valentino rompe en llanto al defender a su hijo por presunta agresión a joven y arremete: "Es fácil acusar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 25 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Espectáculos

Madre de tiktoker Valentino denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo de “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Madre de Valentino rompe en llanto al defender a su hijo por presunta agresión a joven y arremete: "Es fácil acusar"

Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025