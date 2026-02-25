Real Madrid venció al Benfica y se metió a los octavos de final de la Champions League

Las miradas en el estadio Santiago Bernabéu no solo estaban puestas en el Real Madrid vs. Benfica, que acabó 2-1 y con la clasificación del elenco español (3-1 global) a los octavos de final de la Champions League, sino también en el duelo que sostuvieron Vinícius Jr. y el argentino Nicolás Otamendi, luego del cruce de palabras que sucedió en la ida en Lisboa.

Esta chispa siguió encendida en la capital española y en pleno partido, Otamendi se acercó al árbitro para recriminar algunas actitudes del exjugador del Flamengo. “Está hablando mucho, está hablando mucho…”, advirtió en reiteradas ocasiones.

Benfica quería responder las provocaciones en la cancha y así fue. Vangelis Pavlidis corrió por el sector derecho para sacar un balón al corazón del área. Raúl Asencio interceptó, pero este chocó en Thibaut Courtois, evitando un autogol. El rebote quedó preciso para Rafa Silva (14’), quien solo la empujó.

La respuesta fue de inmediata y Aurelién Tchouaméni (16’) se encargó de colocar el 1-1 parcial con un buen remate a colocar desde el borde del área.Los madridistas, que no contaron con Kylian Mbappé, se lanzaron con todo al ataque y Arda Güler amplió, pero el VAR intervino y anuló el tanto.

Para el complemento los de Álvaro Arbeloa controlaron el juego y llegaría el show de Vinícius Jr. (80’) para decretar un 2-1 y festejar junto a todos los hinchas blancos la clasificación.

El sorteo de los octavos de final será este viernes y el Real Madrid podría enfrentar al Sporting Lisboa o al Manchester City.