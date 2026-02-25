HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Real Madrid venció al Benfica y se metió a los octavos de final de la Champions League

Aurelién Tchouaméni y Vinícius Jr. marcaron para los españoles (2-1). Sorteo es este viernes y entre Sporting Lisboa y Manchester City sale el rival

Vinícius marcó el 2-1 final.
Vinícius marcó el 2-1 final. | Difusión

Las miradas en el estadio Santiago Bernabéu no solo estaban puestas en el Real Madrid vs. Benfica, que acabó 2-1 y con la clasificación del elenco español (3-1 global) a los octavos de final de la Champions League, sino también en el duelo que sostuvieron Vinícius Jr. y el argentino Nicolás Otamendi, luego del cruce de palabras que sucedió en la ida en Lisboa.

Esta chispa siguió encendida en la capital española y en pleno partido, Otamendi se acercó al árbitro para recriminar algunas actitudes del exjugador del Flamengo. “Está hablando mucho, está hablando mucho…”, advirtió en reiteradas ocasiones.

Benfica quería responder las provocaciones en la cancha y así fue. Vangelis Pavlidis corrió por el sector derecho para sacar un balón al corazón del área. Raúl Asencio interceptó, pero este chocó en Thibaut Courtois, evitando un autogol. El rebote quedó preciso para Rafa Silva (14’), quien solo la empujó.

La respuesta fue de inmediata y Aurelién Tchouaméni (16’) se encargó de colocar el 1-1 parcial con un buen remate a colocar desde el borde del área.Los madridistas, que no contaron con Kylian Mbappé, se lanzaron con todo al ataque y Arda Güler amplió, pero el VAR intervino y anuló el tanto.

Para el complemento los de Álvaro Arbeloa controlaron el juego y llegaría el show de Vinícius Jr. (80’) para decretar un 2-1 y festejar junto a todos los hinchas blancos la clasificación.

El sorteo de los octavos de final será este viernes y el Real Madrid podría enfrentar al Sporting Lisboa o al Manchester City.

Notas relacionadas
Real Madrid clasificó a octavos de final de la Champions League: con un golazo de Vinícius, derrotó 2-1 a Benfica

Real Madrid clasificó a octavos de final de la Champions League: con un golazo de Vinícius, derrotó 2-1 a Benfica

LEER MÁS
Sorteo Champions League 2026: fecha y hora para conocer los cruces de octavos de final, cuartos y semifinales

Sorteo Champions League 2026: fecha y hora para conocer los cruces de octavos de final, cuartos y semifinales

LEER MÁS
Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: tercer set

[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: tercer set

LEER MÁS
Flavio Maestri sorprende al revelar si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal: ”Uno la lleva adentro”

Flavio Maestri sorprende al revelar si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal: ”Uno la lleva adentro”

LEER MÁS
Sorteo Champions League 2026: fecha y hora para conocer los cruces de octavos de final, cuartos y semifinales

Sorteo Champions League 2026: fecha y hora para conocer los cruces de octavos de final, cuartos y semifinales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid venció al Benfica y se metió a los octavos de final de la Champions League

[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: tercer set

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Deportes

[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: tercer set

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Partidos de la Copa Libertadores HOY: resultados de la vuelta en la fase 2 y clasificados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Pedido de confianza del gabinete de Denisse Miralles se decidirá entre ruptura de la convivencia del pacto en el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025