Gabinete de Denisse Miralles: bancadas preparan sus votos con miras al pedido de confianza

La nueva primera ministra, Denisse Miralles, deberá acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza, el cual requiere mayoría simple para quedar ratificada en el cargo. Ante este escenario, las bancadas congresales ya han iniciado coordinaciones para decidir si respaldarán o no al primer gabinete de José María Balcázar.

La incertidumbre sigue siendo una constante entre las agrupaciones de izquierda y derecha dentro del Parlamento. Antes de que se cumplan los 30 primeros días bajo su cargo, Miralles tendrá que contar con la confianza del Parlamento.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Renovación Popular votará en contra; Fuerza Popular y APP aún no deciden

Renovación Popular ha sido el único grupo parlamentario que ha dejado clara su posición respecto al pedido de confianza que formulará Miralles ante el Congreso. A través de un comunicado, la bancada celeste afirmó que votará en contra del pedido de confianza.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, los liderados por López Aliaga señalaron que Alianza para el Progreso y Perú Libre habrían repartido carteras ministeriales como parte de una distribución de poder. Asimismo, indicaron que esta presunta asignación obedecería a pactos políticos orientados a favorecer intereses partidarios por encima de la administración pública.

“No otorgaremos el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso”, se lee en el pronunciamiento.

El fujimorismo, por su parte, aún no parece haber tomado una decisión. La República conversó con el vocero de Fuerza Popular, César Revilla, quien adelantó que la bancada está próxima a reunirse para definir su posición sobre este tema.

No obstante, otros miembros de la agrupación parecen mostrarse conformes con la elección de Miralles. En recientes declaraciones, Ernesto Bustamante señaló que prefiere a Denisse Miralles antes que al señor De Soto: “El señor De Soto ha dicho algunas cosas fuera de foco, como cuando señalaba que quería viajar al extranjero con el presidente para convencer a los extranjeros de que en el Perú está todo bien”.

Un caso similar es el de Alianza para el Progreso. La agrupación acuñista aún no ha manifestado una decisión firme. Este diario intentó comunicarse con Eduardo Salhuana, vocero de la organización; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Pese a ello, existen indicios que apuntan a que los apepistas votarían a favor de este gabinete. Antes de que se oficializara su conformación, APP solicitó la ratificación de Miralles en la cartera de Economía. Otras carteras, como Salud, Transportes y Producción, también habrían sido ratificadas, presuntamente, por injerencia del partido de César Acuña.

La izquierda también entra en dudas

Otro bloque importante de votos que podría inclinar el pedido de confianza a favor o en contra de Miralles se encuentra en la izquierda. Entre Perú Libre, Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, la Bancada Socialista y Cambio Democrático, Miralles podría sumar hasta 32 votos a su favor.

Sin embargo, cómo votarán estas bancadas sigue siendo una interrogante. Consultados por La República, los voceros de estas agrupaciones no brindaron mayores detalles sobre el sentido de su voto.

No obstante, algunas fuentes de estas organizaciones afirmaron que su decisión estaría orientada a votar en contra del gabinete. Según indicaron, esta postura responde a que el equipo ministerial anunciado representaría un continuismo de la gestión del censurado presidente José Jerí.

Otras bancadas podrían desequilibrar la balanza

Otras bancadas, como Podemos Perú y Somos Perú, tampoco han definido su voto. Fuentes del partido liderado por José Luna indicaron que “es muy pronto” para determinar si respaldarán o no al gabinete Miralles. En tanto, el partido del corazón siguió la misma línea, señalando que aún es poco probable que definan su posición.

Otra agrupación que tampoco ha tomado una decisión y que podría influir en el resultado final del Congreso es Acción Popular. Los de la lampa aún no tienen definido su apoyo. En declaraciones a medios televisivos, Juan Carlos Mori señaló que recién se reunirán para debatir el tema. Además, indicó que, bajo su percepción, Miralles sí le parece “una buena ministra”.

Candidatos presidenciales y figuras de las nuevas elecciones también opinaron sobre el nuevo gabinete

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, opinó sobre el recién formado gabinete del presidente José María Balcázar y afirmó que “es más de lo mismo” y que refleja “la repartija del Congreso”. Sostuvo que el mandatario “ha tenido que ceder a los mandatos y pedidos de las fuerzas que garantizan su permanencia” y que “no ha cambiado nada”. En su opinión, la actual coyuntura responde a “una inestabilidad política promovida por el Congreso desde el 2016”.

Gustavo Guerra García, jefe de programa de la alianza Venceremos, afirmó que “es poco probable que cambie algo sustantivo”, pues responde a “la correlación de fuerzas del Congreso”. Sostuvo que, tras la reforma constitucional, “el poder ya no está en Palacio, sino principalmente en el Congreso”, y que el Ejecutivo “depende del pacto que hoy domina el Parlamento”, por lo que la situación “va a seguir siendo básicamente la misma”.

Por su parte, el candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, señaló que el gabinete del presidente José María Balcázar está conformado por “los mismos representantes que ya estaban; del gabinete no esperamos nada”. Indicó que su prioridad es que “se realice una transición adecuada” y que no se adopten decisiones que comprometan a la siguiente administración: “No deberían asumir responsabilidades que terminen cargando al próximo gobierno”. En ese sentido, advirtió que una eventual compra de aviones en este tramo final “sería atarle las manos al que venga”.