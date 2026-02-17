La Copa Libertadores continúa esta semana con los partidos por segunda fase. Desde hoy, martes 17 de febrero, inician los duelos de ida, donde todos los equipos buscarán sacar ventaja desde el primer duelo. Destaca el cruce entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, que tiene a los celestes como favoritos a pasar a la siguiente etapa de la competición.

Otros de los encuentros del día de hoy, son el de Carabobo vs Huanchipato y la llave Liverpool Montevideo vs Independiente Medellín. Estos equipos harán su debut en la presente edición de la Copa Libertadores. Recordemos que algunos clubes vienen jugando desde la fase 1 del torneo.

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fase previa 2

Carabobo (Ven) vs Huachipato (Chi) | martes 17 de febrero

Hora: 5.00 p.m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

2 de Mayo (Par) vs Sporting Cristal (Per) | martes 17 de febrero

Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Liverpool Montevideo (Uru) vs Independiente Medellín (Col) | martes 17 de febrero

Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

O'Higgins (Chi) vs Bahía (Bra) | miércoles 18 de febrero

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Barcelona SC (Ecu) vs Argentinos Jrs. (Arg) | miércoles 18 de febrero

Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Nacional Potosí (Bol) vs Botafogo (Bra) | miércoles 18 de febrero

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Juventud (Uru) vs Guaraní (Par) | jueves 19 de febrero

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Deportivo Táchira (Ven) vs Tolima (Col) | jueves 19 de febrero

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN / Disney+

Posibles cruces en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

(Juventud o Guaraní) vs (Liverpool o Independiente Medellín)

Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)

(Deportivo Táchira o Deportes Tolima) vs (O'Higgins o Bahía)

Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)

(2 de Mayo o Sporting Cristal) vs (Carabobo o Huachipato)

Posible fecha: 4 de marzo (ida), 11 de marzo (vuelta)