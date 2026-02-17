HOYSuscripcion LR Focus

Copa Libertadores 2026, fase previa 2: partidos de hoy, horarios y canales

Esta semana se juegan los partidos de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Sporting Cristal visita Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo.

La segunda fase de la Copa Libertadores 2026 arranca este martes 17 de febrero. Foto: Conmebol
La segunda fase de la Copa Libertadores 2026 arranca este martes 17 de febrero. Foto: Conmebol

La Copa Libertadores continúa esta semana con los partidos por segunda fase. Desde hoy, martes 17 de febrero, inician los duelos de ida, donde todos los equipos buscarán sacar ventaja desde el primer duelo. Destaca el cruce entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, que tiene a los celestes como favoritos a pasar a la siguiente etapa de la competición.

Otros de los encuentros del día de hoy, son el de Carabobo vs Huanchipato y la llave Liverpool Montevideo vs Independiente Medellín. Estos equipos harán su debut en la presente edición de la Copa Libertadores. Recordemos que algunos clubes vienen jugando desde la fase 1 del torneo.

PUEDES VER: Conmebol abrió expedientes a Alianza Lima tras eliminación de Copa Libertadores: podrían ser multados por supuestas faltas

lr.pe

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fase previa 2

  • Carabobo (Ven) vs Huachipato (Chi) | martes 17 de febrero
  • Hora: 5.00 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • 2 de Mayo (Par) vs Sporting Cristal (Per) | martes 17 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Liverpool Montevideo (Uru) vs Independiente Medellín (Col) | martes 17 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • O'Higgins (Chi) vs Bahía (Bra) | miércoles 18 de febrero
  • Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Barcelona SC (Ecu) vs Argentinos Jrs. (Arg) | miércoles 18 de febrero
  • Hora: 7.30 p.m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Nacional Potosí (Bol) vs Botafogo (Bra) | miércoles 18 de febrero
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Juventud (Uru) vs Guaraní (Par) | jueves 19 de febrero
  • Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Deportivo Táchira (Ven) vs Tolima (Col) | jueves 19 de febrero
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: ESPN / Disney+

PUEDES VER: Entradas Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores: precios para ver el partido de vuelta por la fase 2 en el Miguel Grau

lr.pe

Posibles cruces en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

  • (Juventud o Guaraní) vs (Liverpool o Independiente Medellín)
  • Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)
  • (Deportivo Táchira o Deportes Tolima) vs (O'Higgins o Bahía)
  • Posible fecha: 3 de marzo (ida), 10 de marzo (vuelta)
  • (2 de Mayo o Sporting Cristal) vs (Carabobo o Huachipato)
  • Posible fecha: 4 de marzo (ida), 11 de marzo (vuelta)
  • (Barcelona o Argentinos Jrs.) vs (Nacional Potosí o Botafogo)
  • Posible fecha: 5 de marzo (ida), 25 de febrero (vuelta)
