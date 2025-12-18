HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Cuándo es la final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada y cómo votar online por tu participante favorito?

Imitadores de artistas como Michael Jackson y Alejandra Guzmán batallan en la semana final de 'Yo soy'. El público tendrá un papel crucial al decidir al ganador mediante votación online.

La votación de 'Yo soy' solo se encuentra disponible durante la transmisión en vivo del programa.
La votación de 'Yo soy' solo se encuentra disponible durante la transmisión en vivo del programa. | Foto: composición LR/Latina

La segunda temporada 2025 de 'Yo soy' llega a su momento decisivo. Tras semanas de competencia y eliminaciones que sorprendieron al público, entre ellas la reciente salida de Billie Eilish, el programa de Latina se prepara para coronar al imitador que se llevará el título de campeón. La expectativa es alta, pues aún permanecen en carrera artistas que han logrado conquistar tanto al jurado como a la audiencia.

Entre los participantes aún en competencia al 18 de diciembre figuran los imitadores de Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Green Day, Josimar y Dyango, quienes se enfrentarán en una gala que promete ser inolvidable. El público tiene un rol fundamental, ya que será el encargado de elegir al ganador mediante votación online, un mecanismo que asegura transparencia y participación masiva.

¿Cuándo es la final de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

La gran final de 'Yo soy', segunda temporada 2025, se realizará este sábado 20 de diciembre, en una transmisión especial en vivo por Latina Televisión. El programa comenzará en horario estelar, desde las 9.00 p. m., y reunirá a los imitadores que han llegado a esta instancia tras superar múltiples rondas de evaluación y la última semana de eliminación, donde se activa la participación del público durante cada jornada en vivo.

La gala final no solo definirá al campeón de esta temporada, quien se llevará un jugoso premio monetario, sino que también marcará el cierre de un ciclo que ha mantenido a miles de espectadores atentos cada noche. El jurado, conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara, acompañará la fecha, pero será el público quien tendrá la última palabra al elegir al ganador con su voto.

¿Cómo y dónde votar por tu favorito en 'Yo soy' 2025?

El proceso de votación es completamente digital y gratuito. Los seguidores del programa pueden apoyar a su imitador favorito a través de la app oficial de Latina, disponible para dispositivos móviles. Durante la transmisión en vivo, se habilita la opción de votar y cada usuario puede emitir su preferencia en tiempo real.

Pasos para votar en la final de 'Yo soy' 2025:

  • Descarga la aplicación oficial de Latina desde la tienda de tu celular (Google Play o App Store)
  • Registra tus datos o inicia sesión
  • Ve a 'PARTICIPA', segmento ubicado en la parte inferior
  • Espera a que se habilite la opción de votación durante la transmisión en vivo de 'Yo soy'
  • Selecciona al imitador que quieres apoyar
  • Confirma tu voto
  • Recuerda que la votación solo estará disponible durante la transmisión en vivo de 'Yo soy'.
