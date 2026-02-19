José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

Balcázar recibirá al titular del BCR en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR

Balcázar recibirá al titular del BCR en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR

El presidente José María Balcázar sostendrá este jueves 19 de febrero una reunión con Julio Velarde, titular del BCR, en Palacio de Gobierno. La cita se realizará a las 6 de la tarde, según informó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales.

Noticia en desarrollo...

