Política

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

La reunión entre José María Balcázar y el titular del BCR, Julio Velarde, está programada para las 6 de la tarde en la sede del Ejecutivo. Presidencia informó que el encuentro abordará la estabilidad monetaria y el panorama económico actual.

Balcázar recibirá al titular del BCR en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR
Balcázar recibirá al titular del BCR en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR

El presidente José María Balcázar sostendrá este jueves 19 de febrero una reunión con Julio Velarde, titular del BCR, en Palacio de Gobierno. La cita se realizará a las 6 de la tarde, según informó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales.

Noticia en desarrollo...

