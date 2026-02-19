José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno
La reunión entre José María Balcázar y el titular del BCR, Julio Velarde, está programada para las 6 de la tarde en la sede del Ejecutivo. Presidencia informó que el encuentro abordará la estabilidad monetaria y el panorama económico actual.
- José Jerí: Fiscalía ingresó a Palacio para pedir cámaras de seguridad y recabar información por contrataciones de allegados
- Con Delia Espinoza y Humberto Abanto: CAL oficializa candidaturas para el decanato y designa números de lista
El presidente José María Balcázar sostendrá este jueves 19 de febrero una reunión con Julio Velarde, titular del BCR, en Palacio de Gobierno. La cita se realizará a las 6 de la tarde, según informó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales.
Noticia en desarrollo...
TE RECOMENDAMOS
¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno