Estados Unidos asegura que trabajará de forma constructiva con el Perú tras la elección de José María Balcázar

Perú y Estados Unidos continuarán trabajando de la mano. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs), aseguró que tanto EE.UU. como el Perú continuarán trabajando "de forma constructiva" luego de la designación de José María Balcázar como nuevo presidente del país.

A través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, la entidad americana reafirmó su "sólida colaboración de 200 años" con el Perú y expresó su apoyo a la estabilidad y la seguridad del país mientras se prepara para las Elecciones Generales 2026.

"El Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como presidente interino del Perú hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio. Durante este período, Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas. Reafirmamos nuestra sólida colaboración de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril", comunicó.

La decisión se dio luego de que el expresidente José Jerí —censurado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos— fuera captado en una reunión formal con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, cenando hamburguesas.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú", escribió el diplomático americano.

