La más reciente gala de 'Yo Soy' se convirtió en un emotivo homenaje a Dominic Sánchez, imitador de Lennox y exparticipante del programa, quien falleció de manera violenta en Puente Piedra. Ricardo Morán, jurado y productor, dedicó palabras de reconocimiento y apoyo a la familia del artista, recordando la perseverancia y simpatía que lo caracterizaban.

“Dominic Sánchez, de repente algunos de ustedes lo recuerdan, que durante muchas temporadas volvía una y otra vez a los castings, era muy querido por nosotros, muy carismático”, compartió Morán durante la emisión, resaltando la trayectoria del joven y su conexión con el equipo y la audiencia.

Ricardo dedica programa a Dominic Sánchez

El jurado de “Yo Soy” lamentó públicamente la trágica pérdida de Sánchez y reflexionó sobre la violencia que afecta a la ciudad. “El día de ayer, lamentablemente, falleció, asesinado por una violencia criminal que está azotando a nuestro país”, expresó Morán, aludiendo a la inseguridad que atraviesa Lima.

Morán destacó además la actitud positiva del artista durante los castings, quien participó hasta seis veces, siempre con entusiasmo y buena disposición. “Dominic, un abrazo de toda la familia ahora que has partido. ¡Y estoy seguro que lo que tú querrías con tu buen humor y tu temperamento bonachón es que disfrutemos de la gala del día de hoy, así que te vamos a honrar haciendo una gala (espectacular)!”, añadió el productor.

Detalles del trágico ataque que sufrió Dominic Sánchez en Puente Piedra

Dominic Sánchez Lozano fue asesinado a balazos frente a su vivienda, ubicada en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con avenida Las Acacias. Fuentes policiales indicaron que un individuo se acercó al cantante y disparó varias veces antes de escapar en motocicleta.

El joven recibió hasta 14 impactos de bala y cayó intentando pedir ayuda. Vecinos acudieron para socorrerlo, pero falleció poco después. La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las investigaciones y el personal de criminalística recolecta evidencias para identificar a los responsables del crimen.