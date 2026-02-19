José María Balcázar EN VIVO: su primer día en Palacio de Gobierno en medio de enfrentamientos en el Congreso

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, pasará su primer día como jefe de Estado en Palacio de Gobierno, luego de vencer a María del Carmen Alva en las elecciones del Congreso. La asunción de Balcázar no pasa desapercibida. Las bancadas de Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga se enfrentan entre sí tras su designación. Por su parte, el mandatario ha descartado un indulto al sentenciado Pedro Castillo.

