Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

José María Balcázar EN VIVO: su primer día en Palacio de Gobierno en medio de enfrentamientos en el Congreso

El presidente José María Balcázar fue elegido en medio de cuestionamientos por sus declaraciones sobre el matrimonio infantil. Desde el Congreso, las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular se enfrentan entre sí tras su elección.

José María Balcázar asumió como nuevo presidente tras vencer a María del Carmen Alva. Foto: Composición/LR
José María Balcázar asumió como nuevo presidente tras vencer a María del Carmen Alva. Foto: Composición/LR

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, pasará su primer día como jefe de Estado en Palacio de Gobierno, luego de vencer a María del Carmen Alva en las elecciones del Congreso. La asunción de Balcázar no pasa desapercibida. Las bancadas de Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga se enfrentan entre sí tras su designación. Por su parte, el mandatario ha descartado un indulto al sentenciado Pedro Castillo.

José María Balcázar: ÚLTIMAS NOTICIAS

07:27
19/2/2026

José María Balcázar EN VIVO: presidente pasa su primer día en Palacio de Gobierno

El presidente José María Balcázar pasó su primera noche en Palacio de Gobierno luego de juramentar como jefe de Estado en el Congreso tras la caída de José Jerí. El mandatario fue recibido por la guardia del recinto presidencial, en medio de cuestionamientos y enfrentamientos en el Congreso. De esta manera, Perú Libre vuelve al Ejecutivo tras más de 3 años.

 

Notas relacionadas
José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en la agenda de los indultos"

José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en la agenda de los indultos"

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

El día que José María Balcázar defendió el matrimonio infantil: "Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer"

El día que José María Balcázar defendió el matrimonio infantil: "Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

