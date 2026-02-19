Lluvias en Perú EN VIVO: alertas del Senamhi, huaicos y desbordes en Arequipa, Ica y más regiones

Lluvias en Perú EN VIVO: alertas del Senamhi, huaicos, desbordes y más de la emergencia climática en Arequipa, Ica y más regiones
El aumento de caudales y fuertes precipitaciones en la sierra y la costa sur provoca pérdidas materiales y humanas, mientras la situación es crítica en la Ciudad Blanca.
Las lluvias intensas continúan afectando varias regiones del país este jueves 19 de febrero, con reportes de activación de quebradas, inundaciones urbanas y alertas hidrológicas.
El monitoreo oficial del Senamhi advierte incremento de caudales y precipitaciones persistentes en la sierra y costa sur. Especialmente, la situación es crítica en Arequipa, donde una tormenta con granizada activó torrenteras y generó daños en zonas residenciales y vías clave. Otras regiones como Ica también se mantienen bajo vigilancia por posibles huaicos y desbordes.
Lluvia torrencial inunda calles de Arequipa
Las intensas lluvias provocaron el desborde de varias quebradas, generando inundaciones en barrios residenciales y afectando infraestructuras, incluido el Terminal Terrestre, en la ciudad de Arequipa durante la tarde de este jueves 19 de febrero. Las autoridades evalúan actualmente la magnitud de los daños en la zona.
Fallecen dos personas
Hacia las 8:00 p.m., las autoridades reportaron dos víctimas mortales tras la tormenta.
-Una mujer de aproximadamente 70 años murió tras ser arrastrada por lodo en el sector Palpata (Cayma).
-Moisés Salomón Gamio Manchego (42) falleció luego de recibir el impacto de un rayo en El Cural (Uchumayo). Fue ingresado sin vida a la clínica San Juan de Dios, según reporte policial.
Río Chili en alerta naranja
A las 6 p.m., el caudal alcanzó 144 m³/s a las 6 p.m., un aumento brusco respecto a los 55 m³/s registrados cuatro horas antes, tras la activación de quebradas.
Quebradas colapsadas en Arequipa
Las torrenteras Los Incas y Chullo se desbordaron.
-En Los Incas, el flujo sobrepasó la zona de la Universidad Continental y descendió hasta inundar el Terminal Terrestre y el Terrapuerto.
-En Chullo, barrios de Cayma, Yanahuara y Cercado resultaron afectados.
Ciudadanos reclaman en medio de inundaciones
Vecinos arequipeños cuestionaron la ausencia pública de autoridades regionales y municipales.
Hacia la tarde, videos desde la cooperativa Abogados muestran autos atrapados en lodo. También se reportan daños en la urbanización Los Ángeles.
Evento climático se intensificó
La tormenta comenzó alrededor de las 3 p.m. este jueves 19 en la zona suroriental con granizada intensa y luego se extendió por distintos distritos, activando quebradas urbanas.
