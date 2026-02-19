Las intensas lluvias del 19 de febrero continúan causando estragos en diversas regiones de Perú, con reportes de inundaciones y activación de quebradas. | Composición LR

Las intensas lluvias del 19 de febrero continúan causando estragos en diversas regiones de Perú, con reportes de inundaciones y activación de quebradas. | Composición LR

Las lluvias intensas continúan afectando varias regiones del país este jueves 19 de febrero, con reportes de activación de quebradas, inundaciones urbanas y alertas hidrológicas.

El monitoreo oficial del Senamhi advierte incremento de caudales y precipitaciones persistentes en la sierra y costa sur. Especialmente, la situación es crítica en Arequipa, donde una tormenta con granizada activó torrenteras y generó daños en zonas residenciales y vías clave. Otras regiones como Ica también se mantienen bajo vigilancia por posibles huaicos y desbordes.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Lluvias en Perú EN VIVO: alertas del Senamhi, huaicos y desbordes en Arequipa, Ica y más regiones 22:27 Lluvia torrencial inunda calles de Arequipa Las intensas lluvias provocaron el desborde de varias quebradas, generando inundaciones en barrios residenciales y afectando infraestructuras, incluido el Terminal Terrestre, en la ciudad de Arequipa durante la tarde de este jueves 19 de febrero. Las autoridades evalúan actualmente la magnitud de los daños en la zona. Foto: difusión

21:48 Fallecen dos personas Hacia las 8:00 p.m., las autoridades reportaron dos víctimas mortales tras la tormenta. -Una mujer de aproximadamente 70 años murió tras ser arrastrada por lodo en el sector Palpata (Cayma). -Moisés Salomón Gamio Manchego (42) falleció luego de recibir el impacto de un rayo en El Cural (Uchumayo). Fue ingresado sin vida a la clínica San Juan de Dios, según reporte policial. 21:46 Río Chili en alerta naranja A las 6 p.m., el caudal alcanzó 144 m³/s a las 6 p.m., un aumento brusco respecto a los 55 m³/s registrados cuatro horas antes, tras la activación de quebradas. 21:43 Quebradas colapsadas en Arequipa Las torrenteras Los Incas y Chullo se desbordaron. -En Los Incas, el flujo sobrepasó la zona de la Universidad Continental y descendió hasta inundar el Terminal Terrestre y el Terrapuerto. -En Chullo, barrios de Cayma, Yanahuara y Cercado resultaron afectados. 21:39 Ciudadanos reclaman en medio de inundaciones Vecinos arequipeños cuestionaron la ausencia pública de autoridades regionales y municipales. Hacia la tarde, videos desde la cooperativa Abogados muestran autos atrapados en lodo. También se reportan daños en la urbanización Los Ángeles. 21:38 Evento climático se intensificó La tormenta comenzó alrededor de las 3 p.m. este jueves 19 en la zona suroriental con granizada intensa y luego se extendió por distintos distritos, activando quebradas urbanas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.