Sociedad

Lluvias en Perú EN VIVO: alertas del Senamhi, huaicos, desbordes y más de la emergencia climática en Arequipa, Ica y más regiones

El aumento de caudales y fuertes precipitaciones en la sierra y la costa sur provoca pérdidas materiales y humanas, mientras la situación es crítica en la Ciudad Blanca.

Las intensas lluvias del 19 de febrero continúan causando estragos en diversas regiones de Perú, con reportes de inundaciones y activación de quebradas.
Las intensas lluvias del 19 de febrero continúan causando estragos en diversas regiones de Perú, con reportes de inundaciones y activación de quebradas.

Las lluvias intensas continúan afectando varias regiones del país este jueves 19 de febrero, con reportes de activación de quebradas, inundaciones urbanas y alertas hidrológicas.

El monitoreo oficial del Senamhi advierte incremento de caudales y precipitaciones persistentes en la sierra y costa sur. Especialmente, la situación es crítica en Arequipa, donde una tormenta con granizada activó torrenteras y generó daños en zonas residenciales y vías clave. Otras regiones como Ica también se mantienen bajo vigilancia por posibles huaicos y desbordes.

Lluvias en Perú EN VIVO: alertas del Senamhi, huaicos y desbordes en Arequipa, Ica y más regiones

22:27
19/2/2026

Lluvia torrencial inunda calles de Arequipa

Las intensas lluvias provocaron el desborde de varias quebradas, generando inundaciones en barrios residenciales y afectando infraestructuras, incluido el Terminal Terrestre, en la ciudad de Arequipa durante la tarde de este jueves 19 de febrero. Las autoridades evalúan actualmente la magnitud de los daños en la zona.

Foto: difusión


21:48
19/2/2026

Fallecen dos personas

Hacia las 8:00 p.m., las autoridades reportaron dos víctimas mortales tras la tormenta.

-Una mujer de aproximadamente 70 años murió tras ser arrastrada por lodo en el sector Palpata (Cayma).

-Moisés Salomón Gamio Manchego (42) falleció luego de recibir el impacto de un rayo en El Cural (Uchumayo). Fue ingresado sin vida a la clínica San Juan de Dios, según reporte policial.

21:46
19/2/2026

Río Chili en alerta naranja

A las 6 p.m., el caudal alcanzó 144 m³/s a las 6 p.m., un aumento brusco respecto a los 55 m³/s registrados cuatro horas antes, tras la activación de quebradas.

21:43
19/2/2026

Quebradas colapsadas en Arequipa

Las torrenteras Los Incas y Chullo se desbordaron.

-En Los Incas, el flujo sobrepasó la zona de la Universidad Continental y descendió hasta inundar el Terminal Terrestre y el Terrapuerto.

-En Chullo, barrios de Cayma, Yanahuara y Cercado resultaron afectados.

21:39
19/2/2026

Ciudadanos reclaman en medio de inundaciones

Vecinos arequipeños cuestionaron la ausencia pública de autoridades regionales y municipales.

Hacia la tarde, videos desde la cooperativa Abogados muestran autos atrapados en lodo. También se reportan daños en la urbanización Los Ángeles.

21:38
19/2/2026

Evento climático se intensificó

La tormenta comenzó alrededor de las 3 p.m. este jueves 19 en la zona suroriental con granizada intensa y luego se extendió por distintos distritos, activando quebradas urbanas.

