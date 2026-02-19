La salsera Masiel Málaga y el futbolista Hernán Hinostroza siguen juntos. Durante la mañana del jueves 19 de febrero, el podcast ‘Q’ Bochinche’, de Samuel Suárez y Ric La Torre, deslizó que la relación habría llegado a su fin, luego de que ambos eliminaran las fotos en las que aparecían juntos y se difundieran presuntas indirectas en redes sociales.

Sin embargo, Masiel y Hernán reaparecieron y realizaron una transmisión en vivo en TikTok para desmentir las versiones de ruptura y aclarar que siguen juntos. “Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré”, señaló la popular cantante salsera, mientras que el ‘churrito’ también intervino. “Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, las hemos ocultado por un tema de seguridad", afirmó sin dar más detalles sobre este último punto.

Masiel Málaga explica que si termina con Hernán Hinostroza, seguirán viéndolo juntos

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza realizaron juntos una transmisión en vivo en TikTok y descartaron haber puesto fin a su romance y compromiso, que ya supera el mes. Además, cuestionaron la información difundida en redes sociales que daba por hecha su ruptura.

“Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas (¿qué han salido?) que dicen que habíamos terminado. O sea, si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco", señaló la conocida ‘Salsera achori’.

Por otra parte, la artista comentó que, si en algún momento su relación con Hernán Hinostroza llegara a su fin, igual seguirán viéndolos juntos, ya que mantienen una buena amistad.

“Si alguna vez terminamos, ni cuenta se van a dar, porque antes de ser novios, hemos sido amigos y nunca vamos a dejar de serlo. No se van a dar cuenta porque él está acá. Él está acá porque él puede seguir siendo mi amigo, si algún día terminamos, yo seguiré estando con él, así no sea una relación como tal", finalizó.

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza se comprometieron tras cumplir un mes de relación

El 30 de enero de este año, Masiel Málaga y Hernán Hinosotroza decidieron comprometerse tras cumplir un mes de relación. El futbolista le entregó a la salsera dos anillos y la clara intención de casarse con ella.

En conversación con ‘América hoy’, la salsera explicó que decidió comprometerse con el ‘Churrito’ en tan poco tiempo, ya que los dos comparten el mismo objetivo: formar una familia y luego casarse.