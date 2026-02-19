HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Balcázar, sus investigaciones y López Chau en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: “Borramos fotos por seguridad”

La salsera y el polémico futbolista realizaron una transmisión en vivo juntos en TikTok y desmintieron la información difundida en el podcast ‘Q’ Bochinche’ y en redes sociales. 

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza empezaron su noviazgo el 30 de diciembre del 2025. Foto: Radiomar.
Masiel Málaga y Hernán Hinostroza empezaron su noviazgo el 30 de diciembre del 2025. Foto: Radiomar.

La salsera Masiel Málaga y el futbolista Hernán Hinostroza siguen juntos. Durante la mañana del jueves 19 de febrero, el podcast ‘Q’ Bochinche’, de Samuel Suárez y Ric La Torre, deslizó que la relación habría llegado a su fin, luego de que ambos eliminaran las fotos en las que aparecían juntos y se difundieran presuntas indirectas en redes sociales.

Sin embargo, Masiel y Hernán reaparecieron y realizaron una transmisión en vivo en TikTok para desmentir las versiones de ruptura y aclarar que siguen juntos. “Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré”, señaló la popular cantante salsera, mientras que el ‘churrito’ también intervino. “Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, las hemos ocultado por un tema de seguridad", afirmó sin dar más detalles sobre este último punto.

PUEDES VER: Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

lr.pe

Masiel Málaga explica que si termina con Hernán Hinostroza, seguirán viéndolo juntos

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza realizaron juntos una transmisión en vivo en TikTok y descartaron haber puesto fin a su romance y compromiso, que ya supera el mes. Además, cuestionaron la información difundida en redes sociales que daba por hecha su ruptura.

“Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas (¿qué han salido?) que dicen que habíamos terminado. O sea, si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco", señaló la conocida ‘Salsera achori’.

Por otra parte, la artista comentó que, si en algún momento su relación con Hernán Hinostroza llegara a su fin, igual seguirán viéndolos juntos, ya que mantienen una buena amistad.  

“Si alguna vez terminamos, ni cuenta se van a dar, porque antes de ser novios, hemos sido amigos y nunca vamos a dejar de serlo. No se van a dar cuenta porque él está acá. Él está acá porque él puede seguir siendo mi amigo, si algún día terminamos, yo seguiré estando con él, así no sea una relación como tal", finalizó.

PUEDES VER: Hernán 'Churrito' Hinostroza ATACA a fiscalizador y LE QUITA el celular tras negarse a detener fiesta

lr.pe

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza se comprometieron tras cumplir un mes de relación

El 30 de enero de este año, Masiel Málaga y Hernán Hinosotroza decidieron comprometerse tras cumplir un mes de relación. El futbolista le entregó a la salsera dos anillos y la clara intención de casarse con ella.

En conversación con ‘América hoy’, la salsera explicó que decidió comprometerse con el ‘Churrito’ en tan poco tiempo, ya que los dos comparten el mismo objetivo: formar una familia y luego casarse.

Notas relacionadas
Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

LEER MÁS
Hernán 'Churrito' Hinostroza ATACA a fiscalizador y LE QUITA el celular tras negarse a detener fiesta

Hernán 'Churrito' Hinostroza ATACA a fiscalizador y LE QUITA el celular tras negarse a detener fiesta

LEER MÁS
¿Qué pasó con Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, el futbolista que se alejó de la selección peruana?

¿Qué pasó con Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, el futbolista que se alejó de la selección peruana?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: “Borramos fotos por seguridad”

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: Romeo Santos se consagra como 'Artista del año'

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una delegación peruana que pudo estar mejor

Espectáculos

Nicola Porcella revela que cobrará fuerte suma de dinero por pelea en México y que comprará 2 nuevas propiedades: ''Pagan bien''

Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

"Recuerdo un USB. Creo que ha sido a Villanueva": el día que Balcázar confesó haber recomendado a su nuera

Defensor del matrimonio infantil e investigado por corrupción: así informan medios extranjeros asunción de José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025