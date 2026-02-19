HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo
EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de febrero, según Jhan Sandoval

Este 19 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Conoce qué te depara el futuro en tu horóscopo de hoy, 19 de febrero
Conoce qué te depara el futuro en tu horóscopo de hoy, 19 de febrero | Foto: Composición LR

Este jueves 19 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero?

Aries

Logras recopilar la información que necesitas para iniciar ese proyecto laboral que esperas concretar. En el amor, esa persona cambiará de estrategia porque te siente distante. Dependerá de ti.

TE RECOMENDAMOS

¿QUIÉN GOBERNARÁ AHORA TRAS LA CAÍDA DE JOSSÉ JERÍ? LO QUE VIENE PARA EL PERÚ | ASTROMOOD

Tauro

No puedes precipitarte y menos si se trata de inversiones o temas de dinero. Es posible que cometas un error si te dejas llevar por expectativas falsas o impulsos. Tiempo para reflexionar.

Géminis

Culminarás una actividad que ha sido difícil realizar y obtendrás la recompensa económica que esperabas. En el amor, una reunión con amigos te ayudará a distraerte y relajarte.

Cáncer

No tener el control de las cosas te está generando un grado de estrés que no te permite encontrar soluciones. Recupera la calma y trata de buscar asesoría. En el amor, momentos de pasión.

Leo

Puedes estar idealizando de manera desmedida un proyecto o propuesta que no tiene las bases necesarias para crecer. Descarta lo que no conviene. En el amor, no desdibujes la realidad por celos.

Virgo

Llegan mensajes y buenas noticias, estás por cambiar de trabajo o iniciar algo distinto que mejorará tu situación económica. En el amor, esa persona es atractiva, pero inmadura. No te precipites.

Libra

Tienes una energía vibrante y un espíritu optimista, estas cualidades te ayudarán a avanzar en tus metas y lograr el crecimiento que esperas. Es posible que asistas a un evento social, te divertirás.

Escorpio

Te has cultivado cada vez más y lo demostrarás en una reunión con gente importante donde te pedirán tu punto de vista. Este será un tiempo de mayor crecimiento y visibilidad profesional.

Sagitario

Las dificultades que se han presentado no te harán retroceder. Hoy afrontarás varios obstáculos y saldrás vencedor. En el amor, no pierdas la paciencia y escucha a esa persona sin confrontarla.

Capricornio

No es momento de hacer esa inversión o compra, podrías arrepentirte después. En el amor, alguien que tiene pareja te buscará. Evita caer en una situación que solo traería arrepentimientos.

Acuario

Sabes que tus talentos pueden ser valorados en otros lugares y pensarás en estrategias alcanzar mayor crecimiento. En el amor, quieres conocer personas nuevas. Alguien está por aparecer.

Piscis

Alguien ha comentado sobre tu gestión y se ha mencionado de algunos descuidos que has cometido. Tienes que ser muy organizado, puesto que un superior estará atento a tu desarrollo laboral.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 19 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025