➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de febrero, según Jhan Sandoval

Conoce qué te depara el futuro en tu horóscopo de hoy, 19 de febrero | Foto: Composición LR

Este jueves 19 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero?

Aries

Logras recopilar la información que necesitas para iniciar ese proyecto laboral que esperas concretar. En el amor, esa persona cambiará de estrategia porque te siente distante. Dependerá de ti.

Tauro

No puedes precipitarte y menos si se trata de inversiones o temas de dinero. Es posible que cometas un error si te dejas llevar por expectativas falsas o impulsos. Tiempo para reflexionar.

Géminis

Culminarás una actividad que ha sido difícil realizar y obtendrás la recompensa económica que esperabas. En el amor, una reunión con amigos te ayudará a distraerte y relajarte.

Cáncer

No tener el control de las cosas te está generando un grado de estrés que no te permite encontrar soluciones. Recupera la calma y trata de buscar asesoría. En el amor, momentos de pasión.

Leo

Puedes estar idealizando de manera desmedida un proyecto o propuesta que no tiene las bases necesarias para crecer. Descarta lo que no conviene. En el amor, no desdibujes la realidad por celos.

Virgo

Llegan mensajes y buenas noticias, estás por cambiar de trabajo o iniciar algo distinto que mejorará tu situación económica. En el amor, esa persona es atractiva, pero inmadura. No te precipites.

Libra

Tienes una energía vibrante y un espíritu optimista, estas cualidades te ayudarán a avanzar en tus metas y lograr el crecimiento que esperas. Es posible que asistas a un evento social, te divertirás.

Escorpio

Te has cultivado cada vez más y lo demostrarás en una reunión con gente importante donde te pedirán tu punto de vista. Este será un tiempo de mayor crecimiento y visibilidad profesional.

Sagitario

Las dificultades que se han presentado no te harán retroceder. Hoy afrontarás varios obstáculos y saldrás vencedor. En el amor, no pierdas la paciencia y escucha a esa persona sin confrontarla.

Capricornio

No es momento de hacer esa inversión o compra, podrías arrepentirte después. En el amor, alguien que tiene pareja te buscará. Evita caer en una situación que solo traería arrepentimientos.

Acuario

Sabes que tus talentos pueden ser valorados en otros lugares y pensarás en estrategias alcanzar mayor crecimiento. En el amor, quieres conocer personas nuevas. Alguien está por aparecer.

Piscis

Alguien ha comentado sobre tu gestión y se ha mencionado de algunos descuidos que has cometido. Tienes que ser muy organizado, puesto que un superior estará atento a tu desarrollo laboral.