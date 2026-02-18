HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Espectáculos

Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

Las imágenes fueron difundidas por la influencer ‘La mana,’ en un contexto en el que Ángel Ramírez venía intentando reconciliarse con su expareja y madre de su hijo, Collen Barry ‘Coco’. 

Nadeska Widausky fue una exbailarina de cumbia y también modelo. Foto: Composición LR/Instagram
Nadeska Widausky fue una exbailarina de cumbia y también modelo. Foto: Composición LR/Instagram

Nadeska Widausky y Ángel Ramírez fueron captados dándose un apasionado beso en una discoteca de Miraflores. Las imágenes fueron difundidas en Instagram por la influencer conocida como ‘La mana’, donde se observa a la modelo que participó en ‘El valor de la verdad’ junto al polémico streamer.

Cabe recordar que Ramírez venía intentando reconciliarse con su expareja y madre de su hijo, la norteamericana Collen Barry ‘Coco’. Incluso él viajó hasta Estados Unidos para estar cerca de ambos y compartió esa travesía en sus redes sociales, lo que despertó la ilusión de los usuarios ante un posible regreso, pues eran considerados una de las parejas más queridas del mundo del streaming.

Sin embargo, tras la difusión de las comprometedoras imágenes, los planes de streamer de retomar su relación con ‘Coco’ se habrían complicado.

PUEDES VER: Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

lr.pe

Nadeska Widausky y Ángel Ramírez son captados besándose en discoteca

El encuentro entre Nadeska Widausky y Ángel Ramírez se dio el miércoles 12 de febrero, día en el que el creador de contenido realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick junto a la modelo y exbailarina, mientras recorrían las calles del Centro de Lima.

No obstante, tras apagar las cámaras, ambos se dirigieron a una discoteca de Miraflores, donde la buena química que habían mostrado durante el streaming continuó fuera de pantallas, lo que desencadenó esas muestras de amor.  

Según las imágenes que compartió ‘La mana’, los dos se encontraban sentados y alejados de los demás asistentes a la discoteca, conversando de manera muy cercana, hasta que finalmente fueron captados dándose un apasionado beso.

“Miren eso, con todo y lengua. Se dieron los verdaderos chapes. ¿Dónde quedó Coco? Yo tenía la esperanza de que algún día regrese con ella”, comentó ‘La mana’ durante la emisión de las imágenes en Instagram.  

PUEDES VER: Nadeska Widausky destapa detalles de la vez que conoció a Jefferson Farfán en su búnker: 'Luego me escribió'

lr.pe

¿Cuáles fueron las revelaciones de Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad'?

Nadeska Widausky se presentó en ‘El valor de la verdad’ en el mes de octubre de 2025. Allí la modelo ganó S/25.000 al confesar que tuvo un encuentro privado con el futbolista Christian Cueva, estuvo en el ‘bunker’ de Jefferson Farfán, cantó en la fiesta de Gerald Oropeza.

Además de haber sido la amante del exalcalde de Pachacamac, de utilizar a los hombres y de su mala relación que tuvo con su padre, a quien conoció a los 14 años y admitió que él le lloraba para que le diera dinero.  

Notas relacionadas
Mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia tras desvanecerse en pleno desfile: “Fue un episodio derivado del agotamiento”

Mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia tras desvanecerse en pleno desfile: “Fue un episodio derivado del agotamiento”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

LEER MÁS
Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

LEER MÁS
Shirley Arica reaparece tras delicada operación y confiesa descuido en su salud: "Si iba un día después, estaría en la UCI"

Shirley Arica reaparece tras delicada operación y confiesa descuido en su salud: "Si iba un día después, estaría en la UCI"

LEER MÁS
Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO, eligen HOY al nuevo presidente del Perú: Congreso vota por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

'Porto Rico': la película dirigida por René Pérez que reúne a Bad Bunny, Javier Bardem y Edward Norton

Fascinaba a miles de turistas de todo el mundo: una atracción natural quedó irremediablemente perdida

Espectáculos

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y Bryan Torres: "No voy a regresar con nadie"

Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO, eligen HOY al nuevo presidente del Perú: Congreso vota por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

Víctor Rodriguez Monteza, exfiscal supremo vinculado a los Cuellos Blancos, señaló ante el TC que su destitución fue "injusta"

Ruth Luque rechaza representar al Congreso: “Toda la mafia política que han generado con las leyes prodelincuente”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025