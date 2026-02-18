Nadeska Widausky y Ángel Ramírez fueron captados dándose un apasionado beso en una discoteca de Miraflores. Las imágenes fueron difundidas en Instagram por la influencer conocida como ‘La mana’, donde se observa a la modelo que participó en ‘El valor de la verdad’ junto al polémico streamer.

Cabe recordar que Ramírez venía intentando reconciliarse con su expareja y madre de su hijo, la norteamericana Collen Barry ‘Coco’. Incluso él viajó hasta Estados Unidos para estar cerca de ambos y compartió esa travesía en sus redes sociales, lo que despertó la ilusión de los usuarios ante un posible regreso, pues eran considerados una de las parejas más queridas del mundo del streaming.

Sin embargo, tras la difusión de las comprometedoras imágenes, los planes de streamer de retomar su relación con ‘Coco’ se habrían complicado.

Nadeska Widausky y Ángel Ramírez son captados besándose en discoteca

El encuentro entre Nadeska Widausky y Ángel Ramírez se dio el miércoles 12 de febrero, día en el que el creador de contenido realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick junto a la modelo y exbailarina, mientras recorrían las calles del Centro de Lima.

No obstante, tras apagar las cámaras, ambos se dirigieron a una discoteca de Miraflores, donde la buena química que habían mostrado durante el streaming continuó fuera de pantallas, lo que desencadenó esas muestras de amor.

Según las imágenes que compartió ‘La mana’, los dos se encontraban sentados y alejados de los demás asistentes a la discoteca, conversando de manera muy cercana, hasta que finalmente fueron captados dándose un apasionado beso.

“Miren eso, con todo y lengua. Se dieron los verdaderos chapes. ¿Dónde quedó Coco? Yo tenía la esperanza de que algún día regrese con ella”, comentó ‘La mana’ durante la emisión de las imágenes en Instagram.

¿Cuáles fueron las revelaciones de Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad'?

Nadeska Widausky se presentó en ‘El valor de la verdad’ en el mes de octubre de 2025. Allí la modelo ganó S/25.000 al confesar que tuvo un encuentro privado con el futbolista Christian Cueva, estuvo en el ‘bunker’ de Jefferson Farfán, cantó en la fiesta de Gerald Oropeza.

Además de haber sido la amante del exalcalde de Pachacamac, de utilizar a los hombres y de su mala relación que tuvo con su padre, a quien conoció a los 14 años y admitió que él le lloraba para que le diera dinero.