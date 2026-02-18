Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los equipos por la fecha 1 del torneo

Llegó el día. Este miércoles 18 de febrero empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El campeonato internacional, que se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador, tendrá como representantes peruanos a Alianza Lima, Regatas y San Martín. Además, el fixture dejó un enfrentamiento nacional: las blanquiazules chocarán contra las santas, ya que ambas escuadras integran el grupo A.

Si bien los equipos brasileños parten como favoritos, Alianza podría dar la gran sorpresa por el buen rendimiento que ha mostrado en las últimas temporadas en la Liga Peruana de Vóley. Asimismo, Regatas y San Martín, con sus respectivas figuras, apuntan a dar el batacazo.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Mientras que Alianza Lima y la San Martín forman parte del grupo A, Regatas se encuentra en el grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Grupo A

Equipos PG PP Puntos Alianza Lima (Perú) 0 0 0 Universidad San Martín (Perú) 0 0 0 Banco República (Uruguay) 0 0 0

Grupo B

Equipos PG PP Puntos Osasco (Brasil) 0 0 0 Boston Collage (Chile) 0 0 0 Olympic Cochabamba (Bolivia) 0 0 0

Grupo C

Equipos PG PP Puntos Regatas (Perú) 0 0 0 Sesi SP (Brasil) 0 0 0 UVIV (Ecuador) 0 0 0

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B

Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A

Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C

¿En qué canal ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Latina Televisión (canales 2 y 702 en HD) transmitirá todos los encuentros del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley mediante sus diversas plataformas. Además, los partidos también podrán seguirse a través del sitio oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

Entradas Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A través de Joinnus, los hinchas pueden adquirir sus entradas para ver a su equipo favorito en el Polideportivo de Villa El Salvador.