Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: a qué hora inicia y dónde ver premiación a lo mejor de la música latina por televisión y streaming
La música latina celebra hoy el Premio Lo Nuestro, uno de sus eventos más importantes. Entre los nominados destacan Bad Bunny, Rauw Alejandro y Santos Bravos, con el peruano Alejandro Aramburú.
La música latina vuelve a brillar en Miami con la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, uno de los galardones más longevos y prestigiosos de la industria de la región. Organizado por Univisión, este evento reúne a las figuras latinas más influyentes del momento y celebra la diversidad de géneros que han conquistado al público en todo el continente.
La gala se llevará a cabo en el Kaseya Center y promete una noche de grandes actuaciones, sorpresas y reconocimientos. Entre los nominados destacan Bad Bunny, Rauw Alejandro, Carín León, Sebastián Yatra, María Becerra, Romeo Santos y Prince Royce, además del peruano Alejandro Aramburú con sus compañeros del nuevo grupo Santos Bravos, que marca presencia en una de las categorías más competitivas.
¿A qué hora inicia Premio Lo Nuestro 2026?
La ceremonia principal comenzará a las 7.00 p. m. en hora de Perú. Sin embargo, la tradicional antesala conocida como Noche de Estrellas, que incluye la alfombra magenta y entrevistas exclusivas, arranca una hora antes, a las 6.00 p. m, mientras que el backstage será transmitido a través de las redes sociales de Univisión desde las 5.30 p. m. A continuación, los horarios de la gala central.
Estados Unidos
- Hora del Este (ET): 7.00 p. m.
- Hora Central (CT): 6.00 p. m.
- Hora de la Montaña (MT): 5.00 p. m.
- Hora del Pacífico (PT): 4.00 p. m.
Centroamérica y Sudamérica
- México (CDMX), Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica: 5:30 p.m. 6.00 p. m.
- Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 6:30 p.m. 7.00 p. m.
- Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela: 7:30 p.m. 8.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia): 8:30 p.m. 9.00 p. m.
¿Dónde ver Premio Lo Nuestro 2026 en televisión?
En Estados Unidos, la gala de Premio Lo Nuestro se transmitirá por Univisión, UniMás y Galavisión, cadenas que forman parte del grupo organizador. En México, la señal de Univisión se verá a través de Canal 5, lo que garantiza acceso en televisión abierta. En el resto de Latinoamérica, la premiación llegará mediante canales locales afiliados, asegurando que la audiencia regional pueda seguir cada detalle del evento.
La cobertura televisiva incluye tanto la alfombra magenta como la ceremonia principal, con la participación de reconocidos presentadores de Univisión, quienes estarán a cargo de conducir y presentar las distintas categorías.
¿Dónde ver Premio Lo Nuestro 2026 online?
Para quienes prefieran seguir la gala vía streaming, la opción oficial es ViX, la plataforma digital de TelevisaUnivisión disponible en varios países de Latinoamérica, incluido Perú. ViX transmitirá tanto la Noche de Estrellas como la ceremonia completa, con acceso desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.
El servicio ofrece cobertura en tiempo real y contenido adicional, como entrevistas exclusivas y material detrás de cámaras, lo que convierte a ViX en la alternativa más completa para quienes buscan vivir la experiencia sin depender de la televisión tradicional.